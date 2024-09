Boulos, Nunes e Marçal estão empatados numericamente na disputa pela Prefeitura de SP Candidatos têm, respectivamente, 23,9%, 23,8% e 21,3% das intenções de votos; margem de erro é de 2,6 pontos percentuais Eleições 2024|Do R7, em Brasília 06/09/2024 - 13h18 (Atualizado em 06/09/2024 - 13h23 ) ‌



Candidatos aparecem tecnicamente empatados Divulgação/ Câmara dos Deputados/ Prefeitura SP/ Record

Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira (6) aponta empate técnico entre o atual prefeito de São Paulo , Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) na disputa pela Prefeitura de SP. No cenário estimulado, quando o eleitor é apresentado a uma lista de possíveis nomes, Boulos tem 23,9%, Nunes aparece com 23,8% e Marçal com 21,3%.

O Paraná Pesquisas ouviu 1500 pessoas entre os dias 2 e 5 de setembro. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados. A pesquisa foi protocolada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o registro SP-03775/2024.

A pesquisa mostra, ainda, o nome de outros candidatos, além do percentual de eleitores indecisos ou que afirmaram que vão votar branco ou nulo e aqueles que não vão votar. José Luiz Datena (PSDB) e Tabata Amaral (PSB) também estão empatados e aparecem com 8,4% e 7,1%, respectivamente.

No cenário espontâneo — quando o eleitor diz em quem pretende votar sem ser apresentado a uma lista de nomes —, Ricardo Nunes (15,1%), Pablo Marçal (14,3%) e Guilherme Boulos (13,4%) aparecem tecnicamente empatados.

Cenário estimulado Prefeitura de SP Arte R7

Segundo turno

Em um eventual segundo turno envolvendo Nunes e Boulos, o atual prefeito venceria a disputa com 49,7% dos votos, contra 33,6% do deputado federal. Nulos e brancos foram 11,1%, e não souberam ou não responderam, 5,5%.

No segundo cenário, entre Boulos e Pablo Marçal, o deputado federal venceria o candidato pelo PRTB por 43,1% a 37,9%. Nulos e brancos somaram 13,3%, e não souberam ou não responderam, 5,7%.

No terceiro cenário avaliado pela pesquisa, entre Nunes e Marçal, o atual prefeito venceria a disputa com 50,1% das intenções de voto, contra 27,7%. Nulos e brancos somaram 16,3%, e não souberam ou não responderam, 5,9%.