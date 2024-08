Boulos tem 28,5%, e Nunes, 21,8% das intenções de voto para Prefeitura de SP, diz pesquisa Lista, que considera o cenário estimulado, aponta, ainda, Pablo Marçal (PRTB) em terceiro lugar, com 16,3% dos votos Eleições 2024|Do R7, em Brasília 21/08/2024 - 13h13 (Atualizado em 21/08/2024 - 13h29 ) ‌



Pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira Divulgação/ Câmara dos Deputados/ Prefeitura SP

Na disputa pela Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 28,5% das intenções de voto e o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB) , com 21,8% para 1º turno das eleições municipais deste ano, de acordo com pesquisa da Atlas Random Digital Recruitment, divulgada nesta quarta-feira (21). A lista, que considera o cenário estimulado — quando o eleitor é apresentado a uma lista de pré-candidatos —, aponta, ainda, Pablo Marçal (PRTB) em terceiro lugar, com 16,3% dos votos.

O Atlas Random Digital Recruitment ouviu 1.803 pessoas, entre os dias 15 e 20 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e foi protocolada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o registro SP-02504/2024.

Ainda no mesmo cenário, Tabata Amaral (PSB) e Datena (PSDB) estão com 12% e 9,5% dos votos válidos, respectivamente. Na série temporal, Boulos teve uma queda de 8,5 pontos percentuais nas intenções de votos entre maio e 20 de agosto. Já Nunes, registrou um crescimento de 0,8 pontos percentuais no mesmo período. Pablo Marçal também registrou aumento nas intenções de voto, de 6,3 pontos percentuais.

Cenário do 1º turno em série temporal para candidatos à Prefeitura de SP Arte/ R7

Em relação às intenções no segundo turno, Ricardo Nunes aparece com 41% e Boulos tem 37%. Já o cenário entre Boulos e Marçal, os candidatos aparecem com 38% e 35%, respectivamente. Nunes e Tabata aparecem empatados no cenário, com 39% das intenções.

A pesquisa apontou, também, os maiores problemas que afetam a cidade de São Paulo segundo os respondentes. No topo, aparece criminalidade (72,3%), seguido por saúde (55,7%) e educação (42,9%).