Boulos vence nos presídios no segundo turno em São Paulo Candidato do PSOL recebeu 383 votos, contra 199 de Ricardo Nunes, do MDB Eleições 2024|Do R7 28/10/2024 - 16h02 (Atualizado em 28/10/2024 - 18h43 )

Nunes foi reeleito com 59,35% dos votos Rovena Rosa/Agência Brasil - Arquivo

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) recebeu 383 votos em presídios e centros de detenção, quase o dobro de Ricardo Nunes (MDB) , com 199. Nunes venceu a disputa e foi reeleito com 59,35% dos votos, contra 40,65% de Boulos no 2º turno da eleição no domingo (27).

Os votos foram contabilizados de pessoas em diferentes complexos da Fundação Casa, nos CDP (Centro de Detenção Provisória), no Presídio da Polícia Militar Romão Gomes e no Internato Pirituba. Segundo os boletins de urna, a maior diferença de votos foi no CDP de Vila Independência, que registrou seis votos para Nunes e 52 para Boulos.

Dos 14 locais, Nunes teve maioria de votos em dois deles, na Fundação Casa da Vila Leopoldina (77 a 48) e no Presídio da Polícia Militar Romão Gomes (32 a 3). Nos outros, a vitória foi de Boulos, sendo que no Internato Pirituba e no CDP I de Pinheiros, o candidato do MDB não recebeu nenhum voto.

Nunes se pronunciou sobre a vitória ainda na noite de domingo. Cercado de apoiadores e lideranças políticas no Clube Banespa, na zona sul da capital paulista, Nunes agradeceu o apoio do governador Tarcísio de Freitas. “Vamos governar para todos”, afirmou o prefeito reeleito. Também participaram do evento Tomás Covas, filho do ex-prefeito Bruno Covas, e o vice de Nunes, Mello Araújo.

A eleição municipal deste ano em São Paulo bateu o recorde de abstenção, com 2,9 milhões de pessoas que não compareceram às urnas, o que representa 31,54%. Este número é ainda maior que o das eleições de 2020, quando 2,7 milhões de pessoas (ou 30,81% do eleitorado) optaram por não votar.