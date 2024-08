Brasil tem 214 cidades com uma pessoa concorrendo à prefeitura, recorde de candidaturas únicas Segundo dados divulgados pela Confederação Nacional de Municípios, 214 candidatos disputam sozinhos o cargo de prefeito Eleições 2024|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 28/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2024 - 02h00 ) ‌



Primeiro turno acontece no dia 6 de outubro Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo

Dados da CNM (Confederação Nacional de Municípios) mostram que o número de candidaturas únicas nas eleições deste ano é o mais alto da série histórica, que começou a ser registrada em 2000. Segundo as informações, o pleito deste ano conta com 214 candidatos disputando sozinhos o cargo de chefe do executivo municipal, enquanto em 2020 era exatamente a metade, com 107. Entre as cidades com candidato único, a média populacional encontrada foi de 6,7 mil habitantes, variando de Borá (SP) (907 habitantes) até Batatais (SP) (58.402 habitantes).

O histórico das eleições municipais mostra que 87,4% das prefeituras, ou seja, 4.870 dos 5.569 municípios, nunca tiveram candidatos únicos, e 699 cidades apresentaram ao menos um candidato único nos últimos sete pleitos.

Número de candidaturas únicas

2000 - 137

O que acontece?

Especialista em direito eleitoral, Alexandre Rollo esclarece que a candidatura única não é uma situação incomum, sobretudo em pequenos municípios. “O que ocorre nesses casos é uma eleição normal para prefeito e para vereador (lembrando que são duas eleições diferentes), embora sem disputa na eleição majoritária (onde há candidato único). O candidato único à prefeitura necessitará de apenas um voto para se eleger, já que os votos inválidos (brancos e nulos), não são considerados para o resultado da eleição”, explica.

Regiões

A região Sudeste concentra 68 cidades com candidaturas únicas (32%), seguida pela região Sul (66 candidaturas ou 31%), Nordeste (37 candidaturas ou 17%), Centro-Oeste (30 candidaturas ou 15%) e Norte (11 candidaturas ou 5%). Ou seja, aproximadamente seis em cada 10 cidades com candidaturas únicas estão localizadas no Sudeste ou Sul do país.

Estados com cidades de candidato único

Rio Grande do Sul - 43

Perfil do candidato

Ainda segundo dados da CNM, a maioria dos candidatos únicos são homens, autodeclarados brancos, casados e mais jovens que a média. “Destaca-se, ainda, que nos municípios com candidatura única, 72% (154) são candidatos à reeleição, enquanto nacionalmente esse percentual é de 55%”, afirma o relatório da CNM.

Ocupação