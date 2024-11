Bruno Engler defende revisão de contrato dos ônibus e merenda aos fins de semana para alunos Candidato à Prefeitura em Belo Horizonte foi entrevistado na sabatina da RECORD Minas, nesta terça-feira (22) Eleições 2024|Pablo Nascimento, do R7 22/10/2024 - 16h04 (Atualizado em 22/10/2024 - 16h04 ) twitter

SABATINA BRUNO ENGLER Foto/Maria Luiza Reis/R7/22.10.2024

O deputado estadual e candidato à Prefeitura de BH, Bruno Engler (PL), foi o segundo entrevistado nas sabatinas da RECORD Minas, nesta terça-feira (22).

O político afirmou que uma das preocupações de sua eventual gestão será a mobilidade urbana. Dentre as propostas, está a revisão do contrato com as empresas de ônibus. A concessão atual vai vencer em 2028. Assim, o próximo prefeito terá a missão de propor um novo acordo. No entanto, Engler não descarta encerrar o contrato antes do prazo. “A gente vai auditar esse contato. Se tiver brecha para suspender ou reincidir, não vou esperar 2028. A gente quer transporte público de qualidade assim que chegarmos à prefeitura”, avaliou.

Na avaliação de Engler, o novo contrato deve seguir um formato diferente do atual. “A gente vai fazer um processo licitatório com concorrência ampla, para que empresas de todo Brasil possam apresentar suas propostas buscando um preço justo e um serviço de maior qualidade possível. A gente vai trabalhar para desmembrar esse contrato e ter vários processos licitatórios diferentes. Vai ser um processo para o ônibus, outro para o combustível e outro para a garagem, em vez de fazer uma coisa conjunta”, propõe.

Ainda dentro do tema mobilidade, Bruno Engler pretende se mobilizar em prol de melhorias no Anel Rodoviário. Para isso, ele defende o andamento da construção do Rodoanel da Grande BH.

“Acho que o processo de municipalização vai ocorrer de maneira natural. A gente precisa construir junto ao Dnit [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes] as intervenções necessárias. Precisamos de mais áreas de escape e alargamentos de viadutos. Para tudo isso, a gente depende do orçamento federal. Como prefeito de Belo Horizonte, serei um grande apoiador do Rodoanel. Ele não passa em BH, mas resolve o problema da cidade porque a carga rodoviária vai passar para o novo Rodoanel”, comenta.

Segurança alimentar

Questionado sobre o que pretende fazer para reduzir problemas de insegurança alimentar da população mais pobre, Engler sugeriu um projeto articulado com a área de Educação. “A gente sabe que tem muita criança que vai para a escola merendar. Por isso, vamos instituir o programa Merenda Feliz. Às sextas-feiras, a escola vai enviar para casa do aluno uma merenda de sábado e domingo para garantir que as crianças tenham acesso a essa alimentação aos fins de semana. Não é só criança que passa por insegurança alimentar, mas criança pra gente é prioridade”, afirmou.

Segurança pública

Bruno Engler também comentou sobre as ações de segurança pública. Segundo o político, a pasta vai ser comandada por um secretário próximo à Guarda Municipal, conforme prometido à categoria. Engler defende o aumento do número de agentes da instituição em sua eventual gestão, passando de 4.000 funcionários. Com os novos servidores, ele pretende fortalecer as rondas como a de patrulhamento, contra violência doméstica e para a educação.

O candidato do PL acredita, ainda, que uma revitalização do Centro pode aumentar a sensação de segurança na região e medidas além das ligadas às forças de segurança poderiam contribuir. Como exemplo, ele cita a liberação de anúncios luminosos em lojas, o que poderia melhorar a iluminação na região.

Entrevista

Durante a entrevista, Engler também falou sobre propostas para educação, a relação com a Câmara e os governos Federal e Estadual e o formato do secretariado em sua eventual nova gestão.

Bruno Engler disputa o segundo turno em Belo Horizonte com o atual prefeito, Fuad Noman (PSD). Eles alcançaram 435.853 votos (34,38%) e 336.442 votos (26,54%), respectivamente.