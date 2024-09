Candidato apoiado por Elmar Nascimento em Belford Roxo é filmado cumprimentando miliciano Márcio Canella (União Brasil), que vai disputar a prefeitura, apertou a mão de condenado por constituir milícia privada Eleições 2024|Do R7 02/09/2024 - 18h48 (Atualizado em 02/09/2024 - 19h06 ) ‌



Canella (de camisa branca) cumprimentou miliciano em evento Reprodução/Redes Sociais

O candidato à Prefeitura de Belford Roxo (RJ) Márcio Canella (União Brasil) foi filmado durante um evento em junho deste ano cumprimentando Jefferson Damázio Luquetti,o “Kim do Babi”, miliciano condenado por organização criminosa que está em liberdade condicional desde setembro de 2022. Canella tem o apoio do deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil-BA), cotado para concorrer à Presidência da Câmara dos Deputados no ano que vem.

O R7 tenta contato com os citados na reportagem e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

O vídeo que mostra Canella cumprimentando Kim do Babi foi feito em uma agenda do político na quadra de uma escola de samba em Belford Roxo. O candidato a prefeito foi apresentado ao miliciano por uma mulher que o acompanhava no evento.

Kim do Babi foi condenado em 2022 por constituir milícia privada. Ficou alguns meses preso, até ser colocado em liberdade condicional em setembro daquele ano. Ele não pode se ausentar do Rio de Janeiro sem prévia autorização do Juízo da Execução Penal e também tem que se apresentar à Secretaria de Administração Penitenciária do estado a cada três meses.

Elmar Nascimento

Elmar Nascimento discursou em comício de Canella Reprodução/Redes Sociais

Em 18 de agosto, Canella realizou um comício em Belford Roxo, e Elmar Nascimento foi um dos convidados. No evento, o deputado federal declarou apoio ao candidato.

“Hoje eu saio daqui com uma convicção inabalável que o que as pesquisas demonstram é a mais pura realidade, é a vontade de mudar. Canella, você não está sozinho. Conte conosco, nós vamos ajudá-lo. Viremos aqui quantas vezes sejam necessárias”, disse Nascimento.

“Você conta com a força política do nosso partido para mostrar para esse povo que Belford Roxo quer e merece muito mais e vai ter muito mais. Me despeço de vocês com alegria no coração e com a certeza da vitória”, completou o parlamentar.