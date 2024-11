Candidatos às prefeituras podem fazer propaganda eleitoral nas ruas até a noite deste sábado Neste domingo (27), eleitores de 51 cidades voltam às urnas para o segundo turno do pleito municipal. Eleições 2024|Do R7, em Brasília 26/10/2024 - 09h01 (Atualizado em 26/10/2024 - 09h01 ) twitter

Segundo turno acontece neste domingo (27) Fábio Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo

Os candidatos que concorrem no segundo turno das eleições municipais podem fazer propaganda nas ruas até às 22h deste sábado (26), véspera da votação. A legislação brasileira libera a distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas ou passeatas. Além disso, o uso de alto-falantes e amplificadores também é permitido. Neste domingo (27), eleitores de 51 municípios voltam às urnas para escolher os nomes que vão ocupar as prefeituras pelos próximos quatro anos.

No dia da eleição, a realização de qualquer tipo de propaganda é considerada crime, exceto a manifestação individual e silenciosa do eleitor, como o uso de bandeiras, broches, adesivos e camisetas. Qualquer irregularidade deve ser denunciada ao Ministério Público e à Justiça Eleitoral. A população pode encaminhar o relato pelo aplicativo Pardal, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos.

Capitais

Entre os 51 municípios que terão segundo turno, 15 são capitais: Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Natal (RN), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO) e São Paulo (SP).

O segundo turno ocorre apenas em cidades com mais de 200 mil eleitores e reúne os dois candidatos mais votados no primeiro turno que não alcançaram a maioria absoluta dos votos.

Para vencer a disputa, seja no primeiro ou no segundo turno, o candidato deve conquistar mais de 50% dos votos válidos, desconsiderando brancos e nulos.

E-título

O e-Título, versão digital do título de eleitor, é uma inovação que facilita a participação no processo eleitoral brasileiro. O aplicativo permite aos cidadãos verificar o status do seu documento e justificar ausências em pleitos anteriores. Quem pretende usar o app tem até este sábado (26) para fazer o download ou atualizar a ferramenta.

Como votar usando o e-Título

Apresente o e-Título no dia da votação, caso sua biometria esteja registrada. Se não estiver, é necessário apresentar o e-Título e um documento oficial com foto.

Como justificar o voto com o e-Título

Se você não compareceu às últimas eleições, acesse o sistema “Justifica” do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e siga as instruções. Será necessário informar seu número de título de eleitor, nome completo e data de nascimento.