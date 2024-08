Com Tarcísio e Bolsonaro, Republicanos oficializa Xerife do Consumidor em Guarulhos Atual vice-prefeito da cidade, do Podemos, será o vice na chapa do deputado estadual Eleições 2024|Do R7, em Brasília 03/08/2024 - 16h34 (Atualizado em 03/08/2024 - 16h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Deputado Jorge Wilson é atual líder do governo Tarcísio na Alesp Reprodução/Redes sociais/Instagram/@xerifedoconsumidor - 3.8.2024

O Republicanos confirmou neste sábado (3) o deputado estadual Jorge Wilson, conhecido como Xerife do Consumidor, como o candidato do partido à prefeitura de Guarulhos (SP), na Grande São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participaram da convenção da legenda. O Professor Jesus (Podemos), atual vice-prefeito de Guarulhos, será o vice na chapa de Wilson. O Xerife do Consumidor é o líder do governo Tarcísio na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

Jorge Wilson tem 60 anos, é formado em ciências jurídicas e sociais e especialista em direito do consumidor. Também é jornalista e apresentador de televisão. Está no terceiro mandato de deputado estadual.

Pela legislação eleitoral, os partidos precisam fazer as convenções partidárias até 5 de agosto para formalizar os nomes que vão disputar o pleito em outubro. Depois das confirmações, os partidos têm de registrar as candidaturas até 15 de agosto. No dia seguinte, começa a campanha eleitoral.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Também neste sábado, o Republicanos realizou a convenção partidária em Belo Horizonte (MG) e confirmou Mauro Tramonte para a disputa à prefeitura da cidade. A vice será Luísa Barreto (Novo). O partido anunciou, ainda, que terá 42 candidatos a vereador na capital mineira. Atualmente, o Republicanos tem cinco parlamentares na Câmara Municipal de BH.

Publicidade

O encontro, que aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa, reuniu apoiadores e personalidades do partido, entre eles os deputados federais Gilberto Abramo e Euclydes Pettersen, presidente estadual da legenda. Também estiveram presentes o ex-prefeito da capital, Alexandre Kalil, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Convenções de outros partidos

O MDB também fez convenção partidária neste sábado (3) e confirmou a candidatura do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para mais um mandato no Palácio do Anhangabaú. Tarcísio e Bolsonaro também participaram do evento, além da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Publicidade

Nunes assumiu o cargo em decorrência da morte de Bruno Covas (PSDB) em 2021. Ao assumir o comando da cidade quatro meses após a posse da chapa vencedora das eleições em 2020, o ex-vereador governou a cidade por três anos e sete meses. O Republicanos oficializou o apoio à reeleição de Nunes na última quinta (1º).

Também neste sábado (3), o PT oficializou Evandro Leitão à prefeitura de Fortaleza (CE), em convenção partidária que teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O PSOL confirmou Guilherme Boulos como candidato a prefeito e Marta Suplicy como vice durante convenção no fim de semana passado, também com participação de Lula.

Publicidade