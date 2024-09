Saiba como consultar a seção de votação para as Eleições 2024 no site ou aplicativo do TSE Eleitor poderá verificar o endereço e a situação eleitoral; primeiro turno das eleições está marcado para 6 de outubro Eleições 2024|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 03/09/2024 - 09h02 (Atualizado em 03/09/2024 - 10h00 ) ‌



Primeiro turno acontece no dia 6 de outubro Antônio Augusto/Ascom/TSE

Os eleitores já podem consultar a seção de votação para as eleições municipais de outubro por meio do site ou aplicativo do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Na consulta, é possível acessar o endereço completo da seção de votação e verificar a situação eleitoral, incluindo eventuais irregularidades. O primeiro turno das eleições está marcado para 6 de outubro, e um eventual segundo turno ocorrerá no dia 27 do mesmo mês.

Consulta pelo site

No site do TSE, o eleitor deve seguir estes passos:

Acessar a seção “Serviços Eleitorais”;

Selecionar “Autoatendimento Eleitoral”;

Clicar em “Título Eleitoral”.

Para verificar o endereço completo, procure pelo item “Onde votar” na lista.

Em seguida, é necessário preencher os seguintes dados pessoais:

Número do título de eleitor, CPF ou nome;

Data de nascimento;

Nome da mãe.

Consulta pelo aplicativo

O aplicativo do TSE está disponível para sistemas iOS e Android. O acesso requer o cadastro do título eleitoral. Após inserir os dados pessoais (semelhantes aos solicitados no site), clique em “Entrar no e-título” para visualizar as informações.

Eleições 2024

O Brasil tem mais de 155 milhões de eleitores aptos para as eleições deste ano. As eleições municipais ocorrerão em 6 de outubro, com o segundo turno (onde houver) em 27 de outubro. Serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 5.568 municípios. Segundo o TSE, o número de eleitores é de 155.912.680, representando um aumento de 5,40% em relação ao eleitorado das eleições municipais de 2020.

Brasília e Fernando de Noronha são os únicos locais do país que não participam das eleições deste ano, pois não são municípios. Em cidades com mais de 200 mil eleitores, haverá segundo turno se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta de votos válidos (mais de 50%), excluindo os votos em branco e nulos. Em municípios com menos de 200 mil eleitores, o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos no primeiro turno será eleito prefeito, mesmo que não atinja os 50% dos votos.