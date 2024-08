Datafolha: Mauro Tramonte lidera em BH com 27% das intenções de votos Levantamento aponta que o segundo lugar tem empate entre cinco candidatos; veja a pesquisa completa Eleições 2024|Do R7 22/08/2024 - 18h41 (Atualizado em 22/08/2024 - 18h54 ) ‌



Mauro Tramonte é deputado pelo Republicanos ALMG / Willian Dias

A Pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (22), com as intenções de votos em Belo Horizonte, aponta que o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) lidera a disputa, com o apoio de 27% dos eleitores. Segundo o levantamento, o segundo lugar tem empate técnico entre cinco candidatos.

Veja o resultado do cenário estimulado:

Mauro Tramonte (Republicanos): 27%

Carlos Viana (Podemos): 12%

Fuad Noman (PSD): 10%

Bruno Engler (PL): 10%

Duda Salabert (PDT): 10%

Rogério Correia (PT): 7%

Gabriel (MDB): 3%

Wanderson Rocha (PSTU): 1%

Lourdes Francisco (PCO): 0%

Indira Xavier (UP): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 10%

Não sabe: 9%

Pesquisa espontânea

A Pesquisa Datafolha também analisou um cenário espontâneo, no qual não são apresentados os nomes dos possíveis candidatos. Nesta organização, os indecisos somam 64%.

Veja os resultados:

Mauro Tramonte (Republicanos): 8%

Bruno Engler (PL): 5%

Rogério Correia (PT): 4%

Fuad Noman (PSD): 4%

Duda Salabert (PDT): 4%

No atual: 1%

Carlos Viana (Podemos): 1%

Gabriel (MDB): 1%

Outras respostas: 2%

Em branco/nulo/nenhum: 6%

Não sabe: 64%

Rejeição

O levantamento também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum.

‌



Veja os resultados:

Duda Salabert (PDT): 27%

Bruno Engler (PL): 20%

Carlos Viana (Podemos): 20%

Gabriel (MDB): 20%

Mauro Tramonte (Republicanos): 18%

Rogério Correia (PT): 18%

Fuad Noman (PSD): 18%

Indira Xavier (UP): 16%

Wanderson Rocha (PSTU): 14%

Lourdes Francisco (PCO): 14%

Votaria em qualquer um/ não rejeita nenhum: 6%

Rejeita todos/ não votaria em nenhum: 4%

Não sabe: 12%

Registro

O levantamento foi realizado entre os dias 20 e 21 de agosto e ouviu 910 pessoas na capital mineira. A margem de erro é de três pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-05345/2024.