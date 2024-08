Datena quer ampliar horário de UBS e acabar com ‘quadrilha do Pix’: ‘Vou pedir ajuda ao Tarcísio’ Candidato do PSDB fala sobre fila na saúde e diz que vai combater ‘crime organizado’ para desmanchar esquema de roubo de celular Eleições 2024|Vivian MasuttiOpens in new window 14/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2024 - 02h00 ) ‌



José Luiz Datena, candidato do PSDB à candidatura de São Paulo Reprodução/RECORD

Apresentador e candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, 67 anos, diz que pretende ampliar o horário de atendimento das Unidades Básicas de Saúde, as UBSs, em ao menos duas horas por dia. “Por causa do trânsito, o cidadão precisa de tempo para chegar”, falou, em conversa com o R7, após sabatina do programa Balanço Geral, da RECORD.

Questionado sobre como seu plano de governo ajudará as quase 450 mil pessoas que aguardam na fila por exames na capital, ele diz que trabalhará para aumentar o número dessas unidades de saúde que ficarão abertas 24 horas por dia.

Segundo dados da pesquisa Mapa de Acesso à Saúde de São Paulo, 83% da população já sentiu “alguma dificuldade quando precisou usar o SUS”. O estudo foi realizado pelo SindHosp — instituição que representa hospitais, clínicas, laboratórios e outros estabelecimentos do setor privado de saúde no Estado de São Paulo — e destaca ainda a insatisfação de 54% dos entrevistados com relação à espera pela consulta.

“O Sistema Único de Saúde municipal foi muito bom durante a pandemia. Quando foram cortadas as verbas do governo federal, ele voltou a ser o que era antes. Precisamos contratar mais médicos e enfermeiros. Não pode faltar remédio na rede de saúde de jeito nenhum”, fala o candidato do PSDB. “Doença não tem hora, é preciso que a prefeitura agilize o atendimento para não deixar as pessoas morrerem na fila.”

Outro problema crônico do paulistano, a violência é algo que exigirá uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública, segundo Datena, principalmente em relação ao roubo de celular — de acordo com dados da própria SSP, 20 aparelhos foram roubados ou furtados por hora na capital no mês de junho.

“Vamos colocar os guardas municipais em cima disso e pedir ajuda ao Tarcísio [de Freitas, governador, do Republicanos] com esquema de inteligência da Polícia Civil e Militar, porque, na realidade, roubo de celular é coisa de crime organizado. As quadrilhas do Pix entram no telefone do cara e acabam com a vida financeira do cara. E esses aparelhos são contrabandeados. As pessoas são mortas por causa de celular. Tem que identificar quem são essas quadrilhas e combater. Vai acabar? Não. Mas pode diminuir.”

Conhecido pelo “vai, não vai”, Datena já desistiu de quatro campanhas eleitorais desde 2016, cada uma delas por um partido diferente. “Desta vez, eu vou até o fim”, disse, em junho, ao lançar sua pré-candidatura. O PSDB é o 11º partido do apresentador. O primeiro foi o PT, ao qual se filiou em 1992.