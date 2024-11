David Almeida (Avante) é reeleito prefeito de Manaus (AM) com 54,5% dos votos Com 94% das urnas apuradas, a reeleição do atual prefeito foi confirmada às 17h40 Eleições 2024|Do R7 27/10/2024 - 17h40 (Atualizado em 27/10/2024 - 18h27 ) twitter

David Almeida (Avante) vai governar Manaus por mais quatro anos SANDRO PEREIRA/FOTORANE/ESTADÃO CONTEÚDO — 06.10.2024

O atual prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), conseguiu se reeleger para mais quatro anos de governo da capital do Amazonas. Com 94% das urnas apuradas foi confirmada às 17h39, a vitória dele. Almeida conseguiu 54,59% dos votos válidos, enquanto Capitão Alberto Neto (PL) ficou em segundo lugar, com 45,41%. Nulos foram 2,73% e brancos, 2%.

O pleito de Manaus foi um dos mais equilibrados entre as capitais brasileiras. Durante toda a campanha, o prefeito esteve em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, mas no segundo turno as consultas mostravam um empate técnico com o candidato do PL.

Na campanha do segundo turno, Almeida teve de enfrentar uma apuração do MPAM (Ministério Público do Amazonas) após denúncia anônima de improbidade administrativa, por uso indevido de recursos públicos no casamento da filha dele, Fernanda Aryel Rodrigues de Almeida, em 2022.

O prefeito afirmou que estava indignado com a investigação e afirmou que a festa milionária havia sido paga pelo genro, Gabriel Alexandre da Silva Lima, que é empresário.

David Almeida tem 55 anos e é formado em Direito. Nascido em Manaus, começou a carreira política como candidato a vereador em 2004.

Foi deputado estadual por três mandatos consecutivos, sendo a primeira vez em 2006, e foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para o biênio 2017/2018. Em 2017, assumiu o governo interino do Amazonas após a cassação de José Melo de Oliveira e de seu vice pelo TSE.

Nas eleições de 2018, Almeida foi candidato ao governo do Amazonas, mas não se elegeu. Em 2020, disputou a Prefeitura de Manaus e conquistou a vaga no segundo turno.





