Deputada por SP, Rosângela Moro é confirmada candidata a vice-prefeita no PR Rosângela Moro vai disputar o cargo de vice-prefeita de Curitiba (PR) na chapa de Ney Leprevost (União) Eleições 2024|Do R7, em Brasília 29/08/2024 - 17h32 (Atualizado em 29/08/2024 - 17h35 ) ‌



A deputada federal Rosângela Moro (União), eleita por São Paulo, lançou oficialmente a candidatura a vice-prefeita de Curitiba na chapa de Ney Leprevost (União), que concorre à prefeitura da capital paranaense. Com isso, Rosângela e o marido, o senador Sérgio Moro (União-PR), voltam a ter domicílio eleitoral no Paraná. O lançamento da candidatura ocorreu na quarta-feira (28) e contou com a presença do senador e ex-juiz da Lava Jato.

A candidatura de Rosângela foi confirmada após o TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) rejeitar uma ação do MPE (Ministério Público Eleitoral) que contestava a transferência de seu título eleitoral de São Paulo para Curitiba em 2024.

O MPE alegava que Rosângela teria feito uso indevido dessa mudança, já que, dois anos antes, ela havia transferido seu título de Curitiba para São Paulo para concorrer a deputada federal.

No entanto, a juíza eleitoral Vanessa Jamus Marchi rejeitou a impugnação porque o MPE perdeu o prazo para contestar a candidatura. Além disso, ela ressaltou que o TRE-PR já havia autorizado a transferência do domicílio eleitoral de Rosângela.

Em 2022, Rosângela Moro foi eleita deputada federal por São Paulo com 217.170 votos, sendo a 18ª mais votada no estado.