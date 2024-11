Distrito Federal vai montar 11 pontos de justificativa eleitoral no segundo turno Quase 7.500 pessoas justificaram o voto presencialmente durante o primeiro turno, em 6 de outubro Eleições 2024|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 26/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h00 ) twitter

Segundo turno acontece neste domingo Bruno Peres/Agência Brasil - Arquivo

Mesmo sem participar da eleição municipal, o Distrito Federal vai contar com 11 pontos de justificativa para eleitores no segundo turno, que acontece neste domingo (27). (Confira os endereços abaixo)

Os mesmos pontos foram preparados no 1º turno, e 7.462 pessoas compareceram para fazer a justificativa presencialmente. O local que mais recebeu pessoas foi a Escola Salesiana, na Asa Sul (1.781). O segundo lugar foi a Uniplan, de Águas Claras (1.197).

Ao todo, 47.266 eleitores que estavam no DF no primeiro turno justificaram a ausência. A grande maioria usou o aplicativo e-título, que recebeu 39.804 justificativas. A expectativa do TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral) é que esse número diminua, visto que menos municípios têm votação em segundo turno.

O aplicativo precisa ser baixado até este sábado (26), visto que o download não será possível no dia da votação.

Pessoas que estejam de passagem por Brasília durante o dia da eleição ou que morem no Distrito Federal e não transferiram o título de eleitor precisam justificar o voto. O voto em trânsito não é permitido em eleições municipais.

Quem não votar no segundo turno tem até 7 de janeiro de 2025 para preencher o documento. Quem não votou no primeiro turno precisa se explicar à Justiça Eleitoral até 5 de dezembro. É necessária uma justificativa para cada um dos turnos.

Segundo o TSE, caso a justificativa não seja aceita ou seja feita fora do prazo, o eleitor deverá pagar multa no valor de R$ 3,51 por turno. A Guia de Recolhimento da União para quitar as multas pode ser obtida na página da Justiça Eleitoral. É possível realizar o pagamento por meio de PIX ou cartão de crédito.

Confira os endereços para justificar a ausência no 2º turno

Rodoviária Interestadual - SMAS, Trecho 4, conjunto 5/6 - Asa Sul Escola Salesiana de Brasília - SHIGS 702 BL. A - Asa Sul Escola Classe 01 - Quadra 26 Cj G AE 01 – Paranoá Escola Classe 206 de Santa Maria - CL 206 lote 1C - Santa Maria Centro de Ensino Santa Rita de Cássia - Área Especial Quadra 9 – Sobradinho Centro de Ensino Fundamental 404- QS 404 - AE 01 Samambaia Norte CONIC - SDS BLOCOS A/J N° 44 Uniplan - Av. Pau Brasil, 02 - S/N - Águas Claras, Brasília – DF CED Stella Maris - St. Central Área Especial para Igreja Católica s/n Parte B – Taguatinga Aeroporto Internacional de Brasília - Lago Sul Fundação Bradesco - QNN 28 Área Especial L - Ceilândia Sul/DF