Eduardo Siqueira Campos é eleito prefeito de Palmas pela segunda vez

Eduardo Siqueira Campos (Podemos), eleito prefeito de Palmas (TO) Divulgação

Aos 65 anos, Eduardo Siqueira Campos (Podemos) foi eleito, neste domingo (27), prefeito de Palmas (TO), com 53,03% dos votos, superando a rival, Janad Valcari (PL), que obteve 46,97% da preferência dos eleitores.

A disputa entre os candidatos foi acirrada, já que até a última semana as pesquisas apontavam empate técnico.

Esta é a primeira vez na história que o município tem uma eleição no segundo turno. Pela legislação eleitoral, apenas as cidades com mais de 200 mil eleitores podem ter segunda etapa no pleito.

Vida política

Campos já havia ocupado o cargo, atualmente comandado por Cintia Ribeiro (PSDB), entre 1993 e 1996, quando era filiado ao PPB. O prefeito eleito é empresário, pedagogo e filho do ex-governador do Tocantins José Wilson Siqueira Campos (1928-2023), um dos articuladores da criação do estado.

‌



Em 1988, foi eleito deputado federal e se reelegeu em 1990. Dois anos depois, tornou-se o primeiro prefeito eleito de Palmas.

Fenelon Barbosa, o primeiro a comandar a capital tocantinense, foi eleito para a Prefeitura de Taquaruçu (TO) e assumiu como prefeito de Palmas quando a cidade foi instalada, em janeiro de 1990.

Nas eleições de 1998, Campos se elegeu senador. Depois, foi deputado estadual por dois mandatos consecutivos — um filiado ao PTB e o outro ao DEM, atual União Brasil. No ano passado, ele foi para o Podemos, pelo qual disputou as eleições de 2024.

