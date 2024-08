Eleições 2024: 83 deputados federais e 4 senadores são candidatos A cidade com mais candidatos deputados é o Rio de Janeiro, com 8 parlamentares disputando cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador Eleições 2024|Hellen Leite e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 21/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/08/2024 - 02h00 ) ‌



Plenário da Câmara dos Deputados Bruno Spada/Câmara dos Deputados

As eleições municipais de 2024 terão a participação de 83 deputados federais e quatro senadores, de acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O PL e o PT, que possuem as maiores bancadas na Câmara dos Deputados, destacam-se como os partidos com mais candidatos, com 18 e 16 representantes na disputa, respectivamente. A campanha eleitoral começou oficialmente na última sexta-feira (16), e os candidatos concorrem às prefeituras e câmaras municipais no dia 6 de outubro (1º turno) e, se necessário em cidades com mais de 200 mil eleitores, em 27 de outubro (2º turno).

Um total de 16 partidos lançaram deputados como candidatos nas eleições municipais de 2024. Além de parlamentares de PT e PL, disputarão o pleito deputados de União Brasil (7), PP, PSD e Republicanos (6 cada) e MDB (5). Outros partidos como Cidadania, PDT, Podemos, PSB e PSOL apresentaram três deputados candidatos cada. Avante, PSDB, PV e Solidariedade lançaram um candidato cada.

Dentre deputados os candidatos a prefeito, 24 estão concorrendo em 17 capitais: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Luís e São Paulo.

No Rio de Janeiro, três deputados estão disputando a prefeitura, enquanto outras oito cidades têm dois deputados concorrendo ao cargo de prefeito: Belo Horizonte, Campo Grande, Imperatriz, Manaus, Montes Claros, Natal, Niterói e São Paulo.

‌



Veja a relação completa de deputados federais que vão concorrer nas eleições deste ano:

Candidatos a prefeito

‌



Abilio Brunini (PL) - Cuiabá/MT

Alberto Mourão (MDB) - Praia Grande/SP

Alencar Santana (PT) - Guarulhos/SP

Alex Manente (Cidadania) - São Bernardo do Campo/SP

Aliel Machado (PV) - Ponta Grossa/PR

Amom Mandel (Cidadania) - Manaus/AM

Ana Paula Lima (PT) - Blumenau/SC

André Fernandes (PL) - Fortaleza/CE

Antonio Andrade (Republicanos) - Porto Nacional/TO

Antônio Doido (MDB) - Ananindeua/PA

Beto Pereira (PSDB) - Campo Grande/MS

Bruno Ganem (Pode) - Indaiatuba/SP

Camila Jara (PT) - Campo Grande/MS

Capitão Alberto Neto (PL) - Manaus/AM

Carlos Chiodini (MDB) - Itajaí/SC

Carlos Jordy (PL) - Niterói/RJ

Carmen Zanotto (Cidadania) - Lages/SC

Clarissa Tércio (PP) - Jaboatão dos Guararapes/PE

Dandara (PT) - Uberlândia/MG

Delegada Adriana Accorsi (PT) - Goiânia/GO

Delegada Ione (Avante) - Juiz de Fora/MG

Delegado Éder Mauro (PL) - Belém/PA

Delegado Ramagem (PL) - Rio de Janeiro/RJ

Délio Pinheiro (PDT) - Montes Claros/MG

Denise Pessôa (PT) - Caxias do Sul/RS

Diego Garcia (Republicanos) - Londrina/PR

Dimas Gadelha (PT) - São Gonçalo/RJ

Dr. Benjamim (União) - Açailândia/MA

Dr. Remy Soares (PP) - Presidente Dutra/MA

Duarte Gonçalves Jr (Republicanos) - Ouro Preto/MG

Duarte Jr. (PSB) - São Luís/MA

Duda Salabert (PDT) - Belo Horizonte/MG

Fernando Rodolfo (PL) - Caruaru/PE

Flavinha (Republicanos) - Colíder/MT

Geraldo Mendes (União) - São José dos Pinhais/PR

Gerlen Diniz (PP) - Sena Madureira/AC

Guilherme Boulos (Psol) - São Paulo/SP

Hélio Leite (União) - Castanhal/PA

Henrique Júnior (PL) - Timon/MA

Josivaldo JP (PSD) - Imperatriz/MA

Junio Amaral (PL) - Contagem/MG

Leonardo Monteiro (PT) - Governador Valadares/MG

Loreny (Solidariedade) - Taubaté/SP

Luciano Ducci (PSB) - Curitiba/PR

Marcelo Queiroz (PP) - Rio de Janeiro/RJ

Márcio Correa (PL) - Anápolis/GO

Maria do Rosário (PT) - Porto Alegre/RS

Mariana Carvalho (Republicanos) - Imperatriz/MA

Max Lemos (PDT) - Queimados/RJ

Natália Bonavides (PT) - Natal/RN

Naumi Amorim (PSD) - Caucaia/CE

Nicoletti (União) - Boa Vista/RR

Paulinho Freire (União) - Natal/RN

Paulo Guedes (PT) - Montes Claros/MG

Paulo Marinho Jr (PL) - Caxias/MA

Pedro Tourinho (PT) - Campinas/SP

Pedro Uczai (PT) - Chapecó/SC

Professor Alcides (PL) - Aparecida de Goiânia/GO

Rafael Brito (MDB) - Maceió/AL

Raniery Paulino (Republicanos) - Guarabira/PB

Ricardo Guidi (PL) - Criciúma/SC

Ricardo Silva (PSD) - Ribeirão Preto/SP

Rogério Correia (PT) - Belo Horizonte/MG

Rosana Valle (PL) - Santos/SP

Ruy Carneiro (Pode) - João Pessoa/PB

Saulo Pedroso (PSD) - Atibaia/SP

Tabata Amaral (PSB) - São Paulo/SP

Talíria Petrone (Psol) - Niterói/RJ

Tarcísio Motta (Psol) - Rio de Janeiro/RJ

Ulisses Guimarães (MDB) - Poços de Caldas/MG

Waldenor Pereira (PT) - Vitória Da Conquista/BA

Washington Quaquá (PT) - Maricá/RJ

Yandra Moura (União) - Aracaju/SE

Zé Neto (PT) - Feira de Santana/BA

Candidatos a vice-prefeito

Bebeto (PL) - São João de Meriti/RJ

Rosangela Moro (União) - Curitiba/PR

Candidatos a vereador

‌



Carla Ayres (PT) - Florianópolis/SC

Daniel José (Pode) - São Paulo/SP

Eliza Virgínia (PP) - João Pessoa/PB

Jones Moura (PSD) - Rio de Janeiro/RJ

Luiz Antonio Corrêa (PP) - Valença/RJ

Nitinho (PSD) - Aracaju/SE

Priscila Costa (PL) - Fortaleza/CE

Senadores

Os quatro senadores que estão na disputa por prefeituras são Carlos Viana (Podemos), em Belo Horizonte, Eduardo Girão (Novo), em Fortaleza (CE), e Rodrigo Cunha (Podemos), candidato em Maceió (AL).

Janaína Farias (PT), suplente da senadora Augusta Brito (PT-CE), também está na corrida eleitoral, disputando a Prefeitura de Crateús (CE).

Para disputar cargos nas eleições de 2024, deputados e senadores precisam se licenciar de suas funções. Essa exigência também se aplica a vice-governadores que não substituíram o titular nos seis meses anteriores ao pleito, nem o sucederam.

Propaganda eleitoral

Desde a última sexta-feira, os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador já tocam a campanha eleitoral, divulgando propostas e ideias nas ruas e na internet. Esse período, conhecido como propaganda eleitoral, é destinado à apresentação do currículo dos candidatos e dos planos de governo.

A veiculação de propagandas eleitorais em rádio e TV, o chamado horário eleitoral gratuito, começa em 30 de agosto.

Veja as principais regras da propaganda eleitoral

Internet: Permitida em blogs, páginas e redes sociais vinculadas aos candidatos e partidos, desde que os endereços sejam informados à Justiça Eleitoral e hospedados no Brasil. É proibido veicular propaganda paga na internet, exceto o impulsionamento de conteúdos identificados claramente e contratado pelos candidatos ou partidos.

Lives: São permitidas para conquistar a preferência do eleitorado. Em propagandas com sons criados por inteligência artificial, deve-se alertar o público antes da veiculação, com marca d’água em materiais audiovisuais.

Desinformação e deepfakes: A Justiça Eleitoral pode ordenar a remoção de conteúdos manipulados digitalmente e desinformação. O uso de deepfakes para favorecer ou prejudicar uma candidatura é proibido e pode resultar em sanções severas.

Regras para a campanha nas ruas

Perturbação do sossego: proibido o uso abusivo de instrumentos sonoros, como fogos de artifício. Também são proibidos outdoors, telemarketing, showmícios e o uso de artefatos que imitem urnas eletrônicas.

Eventos de campanha: caminhadas, passeatas e carreatas estão liberadas entre 8h e 22h, até a véspera da eleição. Podem ser utilizados carros de som e minitrios elétricos, com limite de potência definido pelas normas eleitorais.

Distribuição de brindes: proibida a confecção ou distribuição de brindes com propaganda eleitoral, como chaveiros, bonés, canetas ou camisetas.

Denúncias

Irregularidades durante o período eleitoral podem ser denunciadas à Justiça Eleitoral através do aplicativo Pardal, disponível para dispositivos Android e iOS.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) também oferece o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral para reportar casos de desinformação, ameaças, incitação à violência, uso inadequado de inteligência artificial e outras irregularidades.