Eleições 2024: acompanhe ao vivo o segundo dia do seminário Minas Contra as Fake News

Assista acima, ao vivo, o segundo dia do seminário Minas Contra as Fake News, promovido pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e pela RECORD Minas.

O evento terá painéis com pesquisadores da universidade, representantes da emissora e de instituições de poder. Dentre eles, estão: a reitora Sandra Goulart Almeida; Antonio Guerreiro, vice-presidente de jornalismo da RECORD; Ramom Tácio de Oliveira, presidente do TRE-MG (Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais); Jarbas Soares Júnior, procurador-geral da Justiça de Minas Gerais; José Jairo Gomes; procurador Regional Eleitoral do MPF; e Grégore Moreira de Moura, desembargador do TRF-6 (Tribunal Regional Federal da 6ª Região).

Veja a programação completa:

Seminário Minas Contra as Fake News tem dois dias de programação