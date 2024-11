Eleições 2024: de 26 capitais, só 2 terão mulheres como prefeitas, número superior a 2020 Nas últimas eleições, somente uma mulher foi eleita prefeita em uma capital; sete candidatas concorriam no segundo turno Eleições 2024|Thays Martins, do R7, em Brasília 27/10/2024 - 18h36 (Atualizado em 27/10/2024 - 20h21 ) twitter

Emilia Correa (PL) e Adriane Lopes (PP) serão as únicas mulheres prefeitas de capitais em 2025 Gilton Rosas e redes sociais/ divulgação

Somente duas das 26 capitais do país terão mulheres como prefeitas a partir do ano que vem. Serão elas: Adriane Lopes (PP) em Campo Grande e Emilia Correa (PL) em Aracaju. Nenhuma mulher foi eleita em primeiro turno, mas sete concorriam neste domingo (27).

Apesar da baixa representação, o número é superior a 2020, quando só uma mulher foi eleita prefeita de capital: Cinthia Ribeiro (União), em Palmas.

Neste domingo (27), Emilia Correa (PL) se tornou a primeira prefeita da história da capital de Sergipe. Com 57,46% dos votos, Emilia venceu na disputa com Luiz Roberto (PDT). Ela tem 62 anos e é defensora pública aposentada.

Já em Campo Grande, Adriane Lopes (PP) foi reeleita com 51,45% dos votos na disputa com Rose Modesto (União). Ela assumiu a prefeitura em 2022 após a renúncia de Marquinhos Trad, que deixou o cargo para concorrer ao cargo de governador nas eleições estaduais.

A capital de Mato Grosso do Sul também teve a particularidade de ter duas mulheres concorrendo no segundo turno.

Além dessas duas capitais, outras quatro também tinham mulheres na disputa neste segundo turno. São elas: Curitiba (PR), Natal (RN), Porto Velho (RO), Porto Alegre (RS) e Palmas (TO).

Baixa representação histórica

Nos últimos 20 anos, somente quatro capitais tinham eleito mulheres como prefeitas: Boa Vista (RR), com Teresa Surita (MDB) em 2004 e 2012 e 2016; Fortaleza (CE), com Luizianne (PT), em 2004 e 2008; Natal (RN), com Micarla de Souza (PV), em 2008; e Palmas, com Cinthia Ribeiro (União), em 2020.

Eleições 2024

Segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), das 463.363 candidaturas para estas eleições 158.989 foram femininas. O número corresponde a 34% dos candidatos. No segundo turno, tinham 55 candidatas mulheres entre 204 candidatos.