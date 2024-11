Eleições 2024: Ministério da Justiça registra 102 ocorrências de crimes eleitorais no 2° turno Crime eleitoral mais frequente foi o da boca de urna, com 34 casos, seguido de propaganda eleitoral irregular, com 19 Eleições 2024|Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília 28/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/10/2024 - 12h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eleições municipais: boca de urna é crime e pode resultar em detenção e multa

O Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou 102 crimes eleitorais no segundo turno das eleições municipais de 2024. De acordo com o relatório operacional divulgado no domingo (27) pela pasta, o crime mais comum foi a boca de urna, com 34 ocorrências, seguido de propaganda eleitoral irregular, com 19 (veja a lista completa abaixo).

Ainda de acordo com o Ministério da Justiça, entre os crimes cometidos, um foi contra um candidato: o de injúria e difamação.

Crimes eleitorais:

Boca de urna: 34;

Propaganda eleitoral irregular: 19;

Compra de votos / corrupção eleitoral: 14;

Outros crimes eleitorais: 11;

Violar ou tentar violar o sigilo do voto: 11;

Transporte ilegal de eleitores: 5;

Desobediência às ordens da justiça eleitoral: 4;

Desordem que prejudique trabalhos eleitorais: 4

O ministério contabilizou também os crimes comuns ocorridos durante a votação do domingo. De acordo com a pasta, houve nove ocorrências do tipo. Veja abaixo:

Vias de fato nos locais de votação/apuração: 2;

Porte ilegal de arma de fogo nos locais de votação/apuração: 2;

Dano/depredação nos locais de votação/apuração: 1;

Lesão corporal nos locais de votação/apuração: 1;

Furto nos locais de votação/apuração: 1;

Injúria/difamação contra candidato: 1;

Furto nos locais de votação/apuração: 1.

Prisões

Nenhum candidato foi preso no domingo do segundo turno das eleições. Entretanto, 42 eleitores foram presos. Veja abaixo o número de prisões por estado.

‌



João Pessoa (PB): 15;

Niterói (RJ): 9;

Manaus (AM): 3;

Fortaleza (CE): 3;

Porto Velho (RO): 3;

São Paulo (SP): 3;

Campo Grande (MS): 2;

Imperatriz (MA): 1;

Paulista (PE): 1;

Pelotas (RS): 1;

Aracaju (SE): 1.

Eleição tranquila, diz Cármen Lúcia

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, afirmou que o segundo turno das eleições municipais deste ano ocorreu de forma tranquila. Ela disse também que o país quer “uma monotonia democrática”.

“Fui, votei rápido, sem problemas. É isso que queremos, nós queremos uma monotonia democrática. Uma eleição como devem ser todas as eleições, em clima de tranquilidade”, disse.