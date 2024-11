Eleições 2024: moradores de BH e Uberaba voltam às urnas neste domingo para o segundo turno Ambas as cidades terão transporte coletivo gratuito; veja tudo que precisa saber antes de votar Eleições 2024|Do R7 27/10/2024 - 06h00 (Atualizado em 27/10/2024 - 06h00 ) twitter

Eleição acontece das 08h às 17h

A disputa pelas Prefeituras de Belo Horizonte e Uberaba, no Triângulo Mineiro, termina neste domingo (27), dia do segundo turno da Eleições 2024. Dos oito municípios aptos a ter segundo turno em Minas Gerais neste ano, o novo pleito precisou ser marcado apenas nas duas cidades.

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), cerca de 1.992.984 eleitores estão aptos a votar em Belo Horizonte. Em Uberaba, são 238.276. Juntando as duas cidades, são 2.231.260 eleitores convocados a ir às urnas.

Segundo a legislação eleitoral, o segundo turno para o cargo de prefeito acontece quando nenhum candidato atinge 50% + 1 dos votos em cidades que tenham mais de 200 mil eleitores.

Em Belo Horizonte, a disputa está entre o deputado estadual Bruno Engler (PL) e o atual prefeito Fuad Noman (PSD). Já em Uberaba, a prefeita Elisa Araújo (PSD) tenta a reeleição contra a candidatura de Tony Carlos (MDB).

Ambas cidades terão transporte coletivo gratuito para a população ter acesso facilitado à participação democrática. A votação deste domingo acontece das 08h às 17h, no mesmo padrão do primeiro turno. No entanto, o eleitor irá votar apenas para o cargo de prefeito.

Veja orientações do TRE-MG para o dia de votação:

Local de votação:

Nenhum local de votação precisou ser alterado depois do 1º turno. Mas, para não ficar com dúvidas, cheque com antecedência o seu local de votação. Como fazer a consulta:

site do TSE;

app e-Título;

Disque-Eleitor – 148 ou (31) 2116-3600.

Identificação

Para se identificar na seção eleitoral, o eleitor deve apresentar documento de identidade com foto. Pode ser carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho e carteiras de entidades profissionais reconhecidas por lei, como OAB, Conselho Regional de Medicina e outros.

A identificação também poderá ser feita pelo aplicativo e-Título, caso o eleitor já tenha feito a identificação biométrica e a foto apareça no aplicativo.

Biometria

Caso o eleitor já tenha feito a identificação biométrica, a sua identificação será confirmada pela leitura da biometria. Em Minas Gerais, dos 16.469.155 eleitores aptos a votar, 10.695.813 já possuem o cadastramento biométrico.

Qualquer eleitora ou eleitor que ainda não tenha cadastrado a biometria mas esteja com o título regular poderá votar normalmente.

Crimes eleitorais

É considerado crime no dia da eleição, punível com detenção de seis meses até um ano e multa:

uso de autofalantes e amplificadores de som;

realizar comício ou carreata;

propaganda “boca de urna”: atuação junto a eleitores que se dirigem à seção eleitoral, visando a promover e pedir votos para seu candidato ou partido;

divulgar propaganda de partido ou candidato;

publicar novos conteúdos nas redes sociais ou impulsionar publicações.

Eleitoras e eleitores que presenciarem qualquer irregularidade no dia das eleições podem fazer uma denúncia pelo aplicativo Pardal ou junto ao Ministério Público de Minas Gerais.