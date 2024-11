Eleições 2024: Ribeirão Preto, Canoas e Petrópolis lideraram em abstenções no 2º turno Eleitores que não foram votar precisam justificar ausência até 7 de janeiro Eleições 2024|Thays Martins, do R7, em Brasília 28/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/10/2024 - 02h00 ) twitter

Eleitores que não votaram precisam justificar ausência até 7 de janeiro Paulo Pinto/Agência Brasil

O segundo turno das eleições municipais deste ano teve uma taxa de abstenção de 29,26%, segundo balanço divulgado às 20h03 de domingo (27) pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O maior número de ausências foi em Ribeirão Preto (SP), onde 37,64% dos eleitores aptos não compareceram às seções eleitorais para votar. Na cidade, Ricardo Silva (PSD) foi eleito prefeito com uma diferença de 687 votos do concorrente Marco Aurélio (Novo).

Também tiveram números acima dos 35% de abstenção Canoas (RS), 35,72%; Petrópolis (RJ), 35,69%; Franca (SP), 35,42%; e Aparecida de Goiânia (GO), 35,25%.

A capital com mais eleitores ausentes foi Porto Alegre, com 34,83% de faltosos. Por lá, Sebastião Melo (MDB) foi reeleito com 61,53% dos votos válidos na disputa com Maria do Rosário (PT).

São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, bateu o próprio recorde de maior abstenção em um segundo turno. Na cidade, 31,54% dos eleitores deixaram de ir às urnas nesse domingo.

Na capital paulista, o número de pessoas que poderiam votar mas que não exerceram o direito foi superior à quantidade de pessoas que votou em Guilherme Boulos (PSOL). Enquanto 2.940.360 eleitores deixaram de votar, 2.323.901 votaram no candidato do PSOL.

Ricardo Nunes (MDB) foi reeleito com 59,35% dos votos válidos contra 40,65% de Boulos.

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, disse que houve um aumento na abstenção no segundo turno neste ano e que vai fazer estudos de aperfeiçoamento. “Até aqui temos entre 28% e 30% de abstenção. Tivemos casos climáticos, outros problemas. Vamos verificar e ver o que podemos aperfeiçoar. Vamos ter que apurar em cada local e trabalhar com os dados”, afirmou.

Menores abstenções

Por outro lado, Fortaleza foi a cidade com a menor abstenção neste segundo turno, com 15,84% de eleitores ausentes. Na capital cearense, Evandro Leitão (PT) foi eleito prefeito em disputa com André Fernandes (PL).

Camaçari (BA), 19,63%; Caucaia (CE), 19,44%; e Campina Grande (PB), 16,81%, também tiveram menos de 20% de eleitores faltosos.

As 12 cidades com as menores abstenções estão no Norte e Nordeste. Além de Fortaleza, Camaçari e Campina Grande, estão no ranking: Olinda (PE), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Paulista (PE), Imperatriz (MA), Aracaju (SE), Belém (PA) e Santarém (PA).

Prazo para justificativa

Ao todo, 51 cidades do país, sendo 15 capitais, tiveram segundo turno no domingo. Os eleitores que estavam aptos a votar mas não o fizeram precisam justificar a ausência até 7 de janeiro de 2025.

Para justificar, os eleitores podem usar o aplicativo e-Título, no Autoatendimento Eleitoral, no Sistema Justifica ou via formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição), que deve ser entregue nos cartórios eleitorais.

Aqueles que não votaram no primeiro turno, que ocorreu em 6 de outubro, têm até 5 de dezembro para apresentar justificativa.

Caso o eleitor não justifique dentro do prazo, será necessário pagar uma multa, que pode variar entre R$ 1,05 e R$ 3,51 por turno. O pagamento pode ser feito via boleto (GRU), Pix ou cartão de crédito, por meio do sistema disponível no site do TSE e TREs.

Quem não quitar a multa pode ter seu título de eleitor cancelado se faltar a três turnos consecutivos sem justificar. Isso também pode impedir a obtenção de certidão de quitação eleitoral, essencial para emitir passaporte ou participar de concursos públicos.