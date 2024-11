Elisa Araújo é reeleita prefeita de Uberaba (MG) Primeira mulher a comandar a cidade do Triângulo Mineiro, Elisa segue para o segundo mandato Eleições 2024|Pablo Nascimento, do R7 27/10/2024 - 19h32 (Atualizado em 27/10/2024 - 20h12 ) twitter

Elisa Araújo foi a primeira mulher a comandar a Prefeitura de Uberaba (MG) Reprodução / Instagram

Com 100% das urnas apuradas, Elisa Araújo (PSD) foi reeleita prefeita de Uberaba, com 55,60% dos votos. O deputado estadual Tony Carlos (MDB) ficou em segundo lugar, com 44,40% dos votos válidos.

Elisa Gonçalves de Araújo, de 42 anos, é arquiteta e urbanista e especialista em gestão. Casada e mãe de um filho, ela foi a primeira mulher a assumir o comando de Uberaba, uma das principais cidades do Triângulo Mineiro. Com 337.836 habitantes, o município é o sétimo mais populoso do estado.

A política apresentou propôs como base de seus governos levar sua experiência no setor privado para a administração pública. Ela já foi presidente da regional Vale do Rio Grande da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).

Na campanha pelo segundo mandato, a arquiteta defendeu um plano de governo de continuidade dos projetos executados nos últimos três anos, segundo ela, “ancorados no planejamento, gestão estratégica e responsabilidade”.