Em Sumaré (SP), Willian (48,5%) e Henrique do Paraíso (46,9%) têm empate técnico, diz pesquisa Levantamento mostra intenções de voto para o segundo turno em Sumaré (SP), que acontece neste domingo (27) Eleições 2024|Do R7 25/10/2024 - 14h07 (Atualizado em 25/10/2024 - 14h07 ) twitter

Willian Souza e Henrique do Paraíso avançam para o segundo turno em Sumaré (SP) Montagem - Reprodução/Instagram - @williansouzasumare | @henriquedoparaiso

Uma pesquisa feita pelo Instituto Vox Brasil, divulgada nessa quinta-feira (24), sobre a disputa para a prefeitura de Sumaré (SP) mostra que Willian Souza (PT) tem 48,5% e Henrique do Paraíso (Republicanos) tem 46,9% das intenções de voto. Isso significa um empate técnico dentro da margem de erro, no cenário estimulado, no qual os candidatos são mostrados para os eleitores.

O levantamento foi realizado a partir de 604 entrevistas, feitas durante os dias 21 e 22 de outubro. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%, segundo o instituto. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP - 07583/2024.

Resultados

Willian Souza (PT): 48,5%

Henrique do Paraíso (Republicanos): 46,9%

Branco, nulo ou nenhum: 1,8%

Não sabe ou indeciso: 2,8%

Na contagem de votos válidos, em que brancos, nulos e indecisos são descartados, 50,8% dos entrevistados votariam em William Souza, enquanto 49,2% escolheriam o oponente Henrique do Paraíso.

Rejeição

Segundo a pesquisa, Henrique do Paraíso é rejeitado pela maioria dos eleitores, com 34,6%. Willian Souza recebeu 30,1% de desaprovação. Entre os outros entrevistados, 17,9% não rejeitam nenhum candidato e 17,4% não sabem responder.

Entrevistados

O instituto traçou um perfil dos eleitores entrevistados considerando idade, grau de instrução e faixa salarial. A maioria das pessoas consultadas eram mulheres (52,2%), de 45 a 59 anos (25,2%), com ensino médio completo (34,8%) e renda de até dois salários mínimos (81,3%).