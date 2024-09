Entenda como será a lacração de programas que serão utilizados nas urnas eletrônicas Cerimônia certifica a integridade e a autenticidade dos programas instalados nas urnas eletrônicas e nas demais ferramentas eleitorais Eleições 2024|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 10/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/09/2024 - 02h00 ) ‌



TSE vai disponibilizar na internet a relação de todos os sistemas lacrados Alejandro Zambrana/Secom/TSE

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) começa nesta terça-feira (10) a lacrar todos os sistemas do processo eleitoral para o pleito municipal de 2024, em um evento que atesta a segurança dos aparelhos. A cerimônia certifica a integridade e a autenticidade dos programas instalados nas urnas eletrônicas e nas demais ferramentas eleitorais.

No evento, serão assinados e lacrados os programas relacionados ao Sistema Transportador — que transmite os dados registrados nas urnas eletrônicas ao mecanismo de totalização de votos dos Tribunais Regionais Eleitorais — e ao conjunto de softwares da urna eletrônica que serão utilizados nas eleições de outubro.

O foco do TSE com essa cerimônia é demonstrar a confiabilidade do processo eleitoral para garantir ao eleitor que o voto registrado na urna seja computado de forma totalmente segura.

Os sistemas serão assinados pela presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia. Em seguida, serão lacrados digital e fisicamente e, logo após, serão armazenados na sala-cofre do Tribunal.

‌



Geralmente, nesse tipo de evento também assinam os sistemas as entidades que fizeram testes dos código-fonte das urnas, como partidos políticos, Polícia Federal, CGU (Controladoria-Geral da União), Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e outros.

Ao fim da cerimônia, o TSE disponibiliza na internet a relação com os resumos digitais de todos os sistemas lacrados.

‌



Por meio dos resumos digitais publicados, qualquer interessado é capaz de verificar se o sistema que está sendo executado na urna eletrônica, no dia da votação, é igual ao lacrado e armazenado no TSE.

Qualquer suspeita de fraude pode ser investigada a partir da cópia do código-fonte armazenada em sala-cofre do TSE.