Fred Rodrigues (PL) e Sandro Mabel (União Brasil) vão para o segundo turno em Goiânia O segundo turno acontece no dia 27 de outubro Eleições 2024|Do R7 06/10/2024 - 19h11 (Atualizado em 21/10/2024 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sandro Mabel (União Brasil) e Fred Rodrigues (PL) Reprodução/Instagra/@sandromabeloficial e Reprodução/Instagram/@fredrodriguesgo

O ex-deputado estadual Fred Rodrigues (PL) e o ex-deputado federal Sandro Mabel (União Brasil) vão disputar o segundo turno na eleição para a Prefeitura de Goiânia. Rodrigues teve 31,14% dos votos válidos, enquanto Mabel registrou 27,6% dos votos válidos.

O segundo turno acontece no dia 27 de outubro.

Veja o percentual de votos válidos de todos os candidatos

Fred Rodrigues (PL): 31,14%

Sandro Mabel (União Brasil): 27,66%

‌



Adriana Accorsi (PT): 24,44%

Matheus Ribeiro (PSDB): 6,81%

‌



Vanderlan Cardoso (PSD): 6,57%

Rogério Cruz (Solidariedade): 3,14%

‌



Reinaldo Pantaleão (UP): 0,24%

Os candidatos no segundo turno

Fred Rodrigues

Fred Rodrigues, de 39 anos, começou a carreira política em 2020, quando se candidatou ao cargo de vereador em Goiânia. Dois anos depois, ele conseguiu se eleger deputado federal.

Entretanto, Fred Rodrigues teve o mandato cassado no final de 2023 pelo Tribunal Superior Eleitoral por não ter apresentado a prestação de contas referente à eleição de 2020.

Antes de ser candidato, Fred Rodrigues trabalhou como analista político, influenciado pelo trabalho de Olavo de Carvalho.

Sandro Mabel

Nascido há 65 anos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Sandro Mabel tem formação em administração de empresas. Ele foi deputado federal por Goiás por quatro mandatos, o último deles se encerrando em 2015.

Começou a carreira política nos anos 90, quando foi derrotado na corrida pela Prefeitura de Goiânia por Darci Accorsi, pai de Adriana, sua adversária no primeiro turno agora em 2024.

Na Câmara, Mabel foi o autor do PL 4330 de 2004, sobre a terceirização da atividade-fim. Depois do mandato de deputado, trabalhou como assessor especial do presidente Michel Temer.

Sandro Mabel é o candidato que disputa uma prefeitura de capital com o maior patrimônio declarado ao TSE: mais de R$ 313 milhões.