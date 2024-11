Fuad Noman é reeleito Prefeito de Belo Horizonte ao virar o jogo no segundo turno Político de 77 anos segue para a segunda gestão frente à capital mineira após derrotar o deputado Bruno Engler (PL) Eleições 2024|Pablo Nascimento, do R7 27/10/2024 - 19h09 (Atualizado em 27/10/2024 - 19h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fuad Noman assume o segundo mandato em Belo Horizonte Imagem cedida / Campanha Fuad Noman / Júnia Garrido

Com 100% das urnas apuradas, Fuad Noman (PSD) foi reeleito prefeito de Belo Horizonte, com 670.574 (53,73%) dos votos. Bruno Engler (PL) ficou em segundo lugar, com apoio de 577.537 (46,27%) dos votos válidos.

Noman iniciou a campanha de reeleição na lanterna, mas avançou durante o processo e chegou ao segundo lugar. Ele fechou o primeiro turno com 336.442 (26,54%) votos, contra 435.853 (34,38%) votos de Bruno Engler.

O político adotou o discurso de manter as obras e projetos iniciados na gestão dele, que começou há dois anos, quando o então prefeito Alexandre Kalil deixou a cadeira vaga.

“São 55 anos de dedicação ao serviço público, e ter a principal e mais importante etapa da vida profissional dedicada à minha cidade é um enorme presente. Mesmo com um conjunto tão significativo de entregas que mudaram a história de tanta gente, sei que tenho muito ainda com o que contribuir. São diversos projetos entregues e outros tantos em andamento que não podem parar. Fazer o que precisa ser feito, sendo firme, correto e transparente com o povo belo-horizontino”, indica a abertura do plano de governo.

‌



Em sabatina da RECORD Minas no dia 21 de outubro, Fuad Noman disse que pode realizar modificações na equipe para a nova gestão. “Claramente, existem profissionais de alto gabarito na prefeitura hoje. Com certeza, muitos serão aproveitados, mas não posso definir agora porque preciso conversar com cada um. Esse mandato que estou agora é uma complementação de um mandato que vem lá de trás [herdado de Alexandre Kalil]. Eu tive respeitar muitas regras para conduzir esse governo. O próximo mandato é meu. Então, a minha liberdade para fazer todas as modificações que preciso fazer será plena. Não que eu não tenha tido liberdade aqui, mas tive alguns compromissos para cumprir”, declarou.

Assista à íntegra da sabatina com Fuad Noman:

‌



Quem é Fuad Noman

Fuad Jorge Noman Filho, de 77 anos, é um político, escritor, economista e político brasileiro, filiado ao Partido Social Democrático (PSD). É o atual prefeito de Belo Horizonte, ascendendo ao cargo após a renúncia do titular, Alexandre Kalil. Foi secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e consultor do Fundo Monetário Internacional. No Governo de Minas Gerais, foi Secretário de Estado de Fazenda e Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, e Secretário de Estado Extraordinário para a Coordenação de Investimentos, no Governo de Antônio Anastasia. Em Belo Horizonte, comandou a Secretaria Municipal de Fazenda ao longo do primeiro mandato do prefeito Alexandre Kalil, sendo eleito vice-prefeito para o segundo mandato de Kallil.

No dia 4 de julho, Fuad anunciou que começaria um tratamento contra o câncer. Durante pronunciamento, ele informou que foi diagnosticado com linfoma de não-Hodgkin. No dia 15 de outubro, em meio à campanha de segundo turno, Noman revelou o fim do tratamento e alta médica após sessões de quimioterapia.

Veja o primeiro pronunciamento de Fuad Noman após ser reeleito.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5