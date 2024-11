Governador de SP declara apoio a Lucas Sanches para a Prefeitura de Guarulhos Segundo Tarcísio de Freitas, caso o candidato do PL seja eleito, ele contará com ‘total parceria’ do governo paulista Eleições 2024|Do R7, em Brasília 16/10/2024 - 21h03 (Atualizado em 16/10/2024 - 21h09 ) twitter

Tarcísio declarou apoio a Lucas Sanches no 2º turno Pablo Jacob / Governo do Estado de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), declarou apoio a Lucas Sanches (PL) para o segundo turno na disputa pela Prefeitura de Guarulhos. “Tenho certeza que ele vai ganhar a eleição e fará um grande mandato. Teremos total parceria. O Governo do Estado está de portas abertas. Vamos trabalhar muito por Guarulhos”, disse, durante solenidade do 54º aniversário da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota).

Além de Tarcísio, fecharam apoio com o candidato do PL os partidos Progressistas, Republicanos, PSD, Federação PSDB/Cidadania, Mobiliza e Avante. Sanches liderou o resultado do primeiro turno, com 213.212 votos válidos e disputa o comando de Guarulhos com o ex-prefeito Elói Pietá (Solidariedade).

Segundo duas pesquisas divulgadas já na campanha em segundo turno em Guarulhos, Sanches continua à frente de Pietá.

Sanches encabeça a coligação “A Mudança Começa Agora”, que abarca PL, Novo, DC e PMB. O liberal tem na vice Thiago de Azevedo Lopes, o Thiago Surfista, do Novo, e lançou, na eleição proporcional, 140 candidatos a vereador.