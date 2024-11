Hingo Hammes vence 2º turno e é eleito prefeito de Petrópolis Candidato do PP foi escolhido para o cargo que ocupou de forma interina, em 2021, quando era presidente da Câmara Municipal Eleições 2024|Do R7 27/10/2024 - 18h34 (Atualizado em 27/10/2024 - 21h31 ) twitter

Hingo Hammes é eleito prefeito de Petrópolis Reprodução/ Rede social

Hingo Hammes (PP) é o novo prefeito da cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Ele superou o candidato Yuri Moura (Psol) no segundo turno das eleições municipais de 2024, neste domingo (27).

Com 100% das urnas apuradas, Hammes obteve 108.306 votos. Yuri ficou com 36.611.

Hingo Hammes, de 46 anos, exerceu dois mandatos como vereador. Como presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, ocupou o cargo de prefeito interino, em 2021, após a suspensão da candidatura do chefe do Executivo Rubens Bontempo pelo TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro).

Formado em Educação Física com especialização em gestão esportiva, Hammes já foi secretário Municipal de Esportes. Ele é casado e pai de um menino.

Nono maior colégio eleitoral do estado, Petrópolis foi um dos dois municípios fluminenses em que a disputa pelo cargo de prefeito precisou ser decidida no 2º turno.