Horário unificado será mantido no 2º turno das eleições municipais de 2024 Urnas ficarão abertas das 8h às 17h; cidades em fusos diferentes devem se adaptar ao horário de Brasília como padrão Eleições 2024|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 06/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/10/2024 - 07h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

saiba quando começam e terminam as eleições Joédson Alves/Agência Brasil - Arquivo

Neste domingo (27), 51 cidades brasileiras terão o segundo turno das eleições municipais de 2024, com horário de votação unificado em todo o país. Assim como no primeiro turno, realizado em 6 de outubro, a votação acontecerá das 8h às 17h, no horário de Brasília. Eleitores de cidades com fusos horários diferentes, como Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Manaus (AM) e Porto Velho (RO), precisam ficar atentos à diferença de horário no dia da eleição.

Essa é a primeira vez que uma eleição municipal adota o horário unificado em todo o território nacional, prática que já havia sido implementada nas Eleições Gerais de 2022. A apuração dos votos começará às 17h no horário de Brasília, logo após o fechamento das urnas. Vale lembrar que eleitores que ainda estiverem na fila às 17h terão o direito de votar.

O segundo turno será realizado em 15 capitais e 36 outros municípios, abrangendo um total de 33.996.477 eleitores aptos a participar. Nos municípios com fusos diferentes do horário de Brasília, como Campo Grande, Cuiabá, Manaus e Porto Velho, a votação ocorrerá das 7h às 16h, respeitando o ajuste de uma hora.

Cidades que seguem fusos horários diferentes precisarão se adaptar ao horário da capital federal. Dessa forma, as seções eleitorais em estados como Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima abrirão às 7h no horário local. Parte das seções do Amazonas também iniciará a votação às 7h.

*Com informações do TSE