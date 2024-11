Horário unificado será mantido no 2º turno das eleições municipais de 2024 Urnas ficarão abertas das 8h às 17h; cidades em fusos diferentes devem se adaptar ao horário de Brasília como padrão Eleições 2024|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 26/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h00 ) twitter

Neste domingo (27), 51 cidades brasileiras terão o segundo turno das Eleições Municipais de 2024, com horário de votação unificado em todo o país. Assim como no primeiro turno, realizado em 6 de outubro, a votação acontecerá das 8h às 17h, no horário de Brasília.

Eleitores de cidades com fusos horários diferentes, como Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Manaus (AM) e Porto Velho (RO), precisam ficar atentos à diferença de horário no dia da eleição.

Essa é a primeira vez que uma eleição municipal adota o horário unificado em todo o território nacional, prática que já havia sido implementada nas Eleições Gerais de 2022. A apuração dos votos começará às 17h no horário de Brasília, logo após o fechamento das urnas. Vale lembrar que eleitores que ainda estiverem na fila às 17h terão o direito de votar.

O segundo turno será realizado em 15 capitais e 36 outros municípios, abrangendo um total de 33.996.477 eleitores aptos a participar. Nos municípios com fusos diferentes do horário de Brasília, como Campo Grande, Cuiabá, Manaus e Porto Velho, a votação ocorrerá das 7h às 16h, respeitando o ajuste de uma hora.

Cidades que seguem fusos horários diferentes precisarão se adaptar ao horário da capital federal. Dessa forma, as seções eleitorais em estados como Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima abrirão às 7h no horário local. Parte das seções do Amazonas também iniciará a votação às 7h.

Essa será a segunda eleição em que os resultados serão divulgados simultaneamente em todo o Brasil. A mudança se deve à decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que em dezembro de 2021 determinou a padronização do horário de votação. Antes dessa uniformização, a Justiça Eleitoral aguardava o fechamento das urnas no Acre, onde o fuso horário é uma hora atrás do de Brasília, para iniciar a apuração nacional.