Igor Normando (MDB) vence segundo turno com 56,36% é o novo prefeito de Belém Ele ganhou do candidato Delegado Eder Mauro (PL), que ficou com 43,64% dos votos válidos Eleições 2024|Do R7 27/10/2024 - 17h31 (Atualizado em 27/10/2024 - 17h32 )

Igor Normando (MDB) FILIPE BISPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 06.10.2024

O candidato Igor Normando (MDB) é o novo prefeito de Belém (PA). Com 93,98% das urnas apuradas, ele venceu o candidato Delegado Eder Mauro (PL) no segundo turno das eleições neste domingo (27). Normando teve 56,31% dos votos válidos, contra 43,69% de Mauro. O candidato a vice-prefeito em sua chapa é o empresário Cássio Andrade (MDB).

O novo prefeito é primo do governador Helder Barbalho (MDB), que deu apoio à sua candidatura, e do ministro das Cidades, Jader Filho.

O atual prefeito Edmilson Rodrigues (Psol), que buscava a reeleição, ficou fora do segundo turno, ao chegar em terceiro lugar no primeiro.

No primeiro turno, Normando obteve 44,9% dos votos válidos, ante 31,5% do candidato do PL.

Perfil

Igor Normando, de 37 anos, é deputado estadual pelo segundo mandato. Ele já foi vereador da capital paraense por dois mandados, tendo iniciado o primeiro deles com apenas 24 anos. O novo prefeito foi secretário da Cidadania na administração Barbalho, entre 2023 e 2024. Casado com Fabíola Normando, é pai de Isabela.

Sua militância política começou aos 15 anos, no movimento estudantil, ao dirigir a UMES (União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas). Em 2008 foi vice-presidente dos Estudantes do Pará e eleito dirigente da entidade máxima dos Estudantes no Brasil, a UNE, onde já passaram nomes como Ciro Gomes e José Serra.

Quando passou pela Câmara Municipal de Belém, foi campeão de proposições apresentadas durante todos os mandatos, o que lhe rendeu o título de vereador mais produtivo do Norte do Brasil.

Formado em direito, ficou conhecido também pela atuação em prol da proteção aos animais.

