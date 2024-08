Kim Kataguiri desiste da pré-candidatura à Prefeitura de SP: ‘Fui sabotado pelo meu partido’ Deputado não tem apoio oficial do União Brasil para disputar a Prefeitura de SP; partido vai apoiar a reeleição de Ricardo Nunes Eleições 2024|Hellen Leite, do R7, em Brasília 01/08/2024 - 17h25 (Atualizado em 01/08/2024 - 18h13 ) ‌



Deputado Kim Kataguiri (União-SP) Mario Agra / Câmara dos Deputados

O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) anunciou nesta quinta-feira (1º) que desistiu de concorrer à Prefeitura de São Paulo. Ele havia sido anunciado como pré-candidato do MBL (Movimento Brasil Livre) para o Executivo da cidade de São Paulo. “Não desisti de disputar a eleição, fui ‘desistido’. Fui sabotado pelo meu partido, por isso, não disputarei a eleição”, afirmou Kim em coletiva de imprensa na sede do MBL.

Apesar de Kim ter se lançado como pré-candidato e recebido inicialmente o apoio do União Brasil, o partido também manteve apoio a Ricardo Nunes (MDB-SP), atual prefeito da capital paulista, para testar a viabilidade de ambos os candidatos. Com Nunes apresentando um desempenho superior nas pesquisas, houve uma tendência no partido de apoiar o atual prefeito.

Além disso, Kim enfrentava a resistência de Milton Leite, uma das principais lideranças do União Brasil em São Paulo. Durante a coletiva, o deputado criticou a postura do partido por não apoiar uma candidatura própria. “Meu partido preferiu ser coadjuvante, um ator menor num jogo de terceiros, em vez de ter o protagonismo próprio.”

Com a desistência, Kim anunciou apoio a Nunes alegando que é um “voto útil” para derrotar Guilherme Boulos (PSOL). “Continuamos a criticar a gestão de Nunes, não somos governistas, somos independentes. Mas, agora, precisamos evitar um mal maior”, explicou. “Precisamos construir uma frente ampla contra o extremismo de Guilherme Boulos”, completou.

Segundo Kim, duas propostas de seu plano de governo serão incorporadas ao de Ricardo Nunes. A primeira é o investimento em vacinas contra o crack e a cocaína. A segunda proposta de um programa para levar estudantes da rede pública para uma visita à Nasa, a agência espacial norte-americana.

O MBL também anunciou que vai lançar dois candidatos a vereadores.

Kim Kataguiri tem 28 anos e é deputado federal por São Paulo desde 2019. Ele está em seu segundo mandato, para o qual foi eleito com 295.460 votos — o oitavo mais votado no estado. Atualmente, ele é o único parlamentar do MBL, organização política da qual foi um dos fundadores, na Câmara federal.

Eleições em São Paulo

A convenção do MDB para confirmar a candidatura de Nunes está prevista para sábado (3). Já o PSOL confirmou Guilherme Boulos como candidato a prefeito e Marta Suplicy como vice durante uma convenção no fim de semana, com participação do presidente Lula.

A economista Marina Helena entrou na disputa pelo Partido Novo. Pelo PSB, a deputada Tabata Amaral é a candidata ao Executivo municipal. Já pelo PSDB, o nome de José Luiz Datena foi confirmado durante uma convenção polêmica. Pablo Marçal deve ter a candidatura definida pelo PRTB no domingo (4).

As convenções são exigências da Justiça Eleitoral para registro das candidaturas, e devem ser realizadas até segunda-feira (5).