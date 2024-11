Lucas Sanches tem 50,4%, e Elói Pietá, 38,5%, no segundo turno em Guarulhos (SP), diz pesquisa Considerando os votos válidos, excluindo nulos e brancos, o candidato do PL venceria a disputa com 56,7% contra 43,3% de Pietá Eleições 2024|Do R7, em Brasília 14/10/2024 - 12h28 (Atualizado em 14/10/2024 - 12h28 ) twitter

Lucas Sanches está à frente nos dois cenários analisados Montagem - Reprodução/Instagram/@eloipietaoficial - 02.05.2024 e @lucassanchesp - 15.03.2024

Pesquisa do instituto Vox Brasil sobre as intenções de voto no segundo turno para a Prefeitura de Guarulhos (SP), divulgada neste domingo (13), aponta que Lucas Sanches (PL) tem 50,4% das intenções de voto contra 38,5% do ex-prefeito Elói Pietá (Solidariedade). O resultado foi obtido em um levantamento estimulado, no qual uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada aos eleitores. O segundo turno das eleições municipais ocorre no próximo dia 27.

O levantamento foi realizado com 1.200 entrevistados, entre os dias 8 e 10 de outubro. A margem de erro é de 2,85 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP–02124/2024, tem um nível de confiança de 95%.

Prefeitura de Guarulhos - Segundo turno - Estimulada Arte/R7

Votos válidos

Considerando os votos válidos, excluindo nulos e brancos, Lucas Sanches venceria a disputa com 56,7% contra 43,3% de Pietá.

Prefeitura de Guarulhos - Segundo turno - Votos válidos Arte/R7

Rejeição de voto

Em relação à rejeição dos votos, Elói Pietá aparece com 42,1%. Lucas Sanches tem 31,4%. Segundo o levantamento, 13,7% não rejeitam nenhum dos candidatos, e 12,8% não sabem.

Prefeitura de Guarulhos - Segundo turno - Rejeição Arte/R7