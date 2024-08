Marçal diz que fila do SUS é ‘prioridade’ em São Paulo e promete zerá-la em 18 semanas Candidato fala ainda que vai combater a criminalidade com a geração de ‘2 milhões de empregos’ até o fim do mandato Eleições 2024|Vivian Masutti, do R7 24/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 24/08/2024 - 02h00 ) ‌



O empresário e coach Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB Edu Moraes/RECORD

Candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, o empresário e coach Pablo Marçal, 37 anos, prometeu zerar a fila do Sistema Único de Saúde municipal — que estava em quase meio milhão de pessoas em janeiro deste ano —, em quatro meses e meio de governo.

“Resolvo isso em 18 semanas, comprando ociosidade de hospitais particulares e fazendo convênio com o governo do estado e com a federação, inclusive com outras prefeituras”, disse Marçal, em entrevista ao R7 nesta sexta-feira (23), antes de participar do programa Balanço Geral, da RECORD.

“Isso para mim é a ordem número um, salvar o povo. Vamos usar toda a nossa força com mutirões”, afirma o candidato. “Quando alguém perguntar: cadê o marco dos cem dias de governo? Vai ser ‘zeramos as filas’. É a prioridade para mim e pode contar que isso vai acontecer.”

Marçal fala ainda sobre outro mutirão, desta vez para construir calçadas na capital. “São mais de 30 milhões de metros quadrados de calçada para serem feitas aqui na cidade. Isso representa 30% da entrada das pessoas nas UPAs [as Unidades de Pronto-Atendimento] e eu sei como resolve.”

Resolvo isso [a fila do SUS] em 18 semanas, comprando ociosidade de hospitais particulares e fazendo convênio com o governo do estado e com a federação (Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB)

Os dados mais recentes sobre o número de quedas em vias urbanas da capital são de estudo realizado pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo entre 2009 e 2010 e divulgados em 2012. A pesquisa aponta que elas foram responsáveis por mil atendimentos do pronto-socorro do HC e por 15% das internações da unidade no período analisado.

Marçal promete 2 milhões de empregos

Questionado sobre como agirá contra as quadrilhas que operam na cidade roubando celular — 20 aparelhos foram roubados ou furtados por hora na capital no mês de junho, segundo a Secretaria de Segurança Pública —, Marçal diz que a solução está na geração de “2 milhões de empregos, durante os 1.460 dias de mandato”.

“Com a geração desses empregos, a criminalidade por si só já vai cair”, afirma o candidato, que diz contar com o uso de inteligência artificial para rastrear os aparelhos roubados.

“A gente vai ter nosso aplicativo próprio para fazer isso, a nossa interligação com as forças de segurança. E o anticrime, a parte mais importante do nosso governo, que é monitorar a cidade a partir de IA. Não temos nem 20 mil câmeras de monitoramento, mas vamos colocá-las num formato inteligente, com a análise preventiva de crimes”, diz o influencer.

Segundo dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, realizado nesta semana, quase 1 milhão de celulares foram roubados ou furtados no Brasil em 2023. E, conforme monitoramento da Polícia Militar, os aparelhos roubados na capital paulista chegariam ao exterior com ajuda do PCC (Primeiro Comando da Capital).

“As pessoas vão perceber a sensação de segurança. Então, ou a pessoa vai trabalhar, ou ela vai ter que arranjar outra cidade para fazer isso daí”, conclui Marçal.

Com quase 13 milhões de seguidores no Instagram, Pablo Marçal ganhou notoriedade em 2022, quando tentou se lançar à presidência da República pelo PROS (Partido Republicano da Ordem Social). Na ocasião, ele chegou a declarar um patrimônio milionário à Justiça Eleitoral e virou alvo de investigações da Polícia Federal. A candidatura acabou não indo para a frente.

Nesse mesmo ano, foi eleito deputado federal, mas a candidatura foi indeferida pelo TSE (Tribunal Supremo Eleitoral). Marçal, depois, apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro no segundo turno da corrida à presidência.





