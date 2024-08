Marçal é multado em R$ 30 mil por dizer, sem provas, que Boulos foi preso com drogas Juiz eleitoral condenou o candidato por propaganda eleitoral negativa inverídica Eleições 2024|Thays Martins, do R7, em Brasília 29/08/2024 - 21h31 (Atualizado em 29/08/2024 - 21h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

sentença acolheu representação de Guilherme Boulos Marçal/ Instagram e TV Brasil - arquivo

O empresário Pablo Marçal (PRTB), candidato à Prefeitura de São Paulo, foi multado em R$ 30 mil pela Justiça Eleitoral, nesta quinta-feira (29), por propaganda eleitoral negativa inverídica contra o também candidato Guilherme Boulos (PSOL).

Em uma publicação postada no Instagram de Marçal no sábado (24), ele insinuou que Boulos seria usuário de drogas. O juiz da 2ª Zona Eleitoral, Rodrigo Marzola Colombini, considerou a fala “abusiva e ilegal”.

No post, Marçal diz que Boulos “é um drogado” e que “já foi preso portando droga”. No entanto, segundo a sentença, Marçal não apresentou nenhuma prova de que isso fosse verdade. Além disso, o juiz destaca notícia veiculada na mídia da existência de um suposto homônimo de Guilherme Boulos que teria sido preso portando drogas.

“Ao novamente imputar, em suas redes sociais, fato de caráter pessoal, totalmente alheio ao debate eleitoral e sem qualquer comprovação, o requerido novamente ultrapassou os limites do questionamento político. O vídeo ultrapassa os limites do questionamento político e descamba para o insulto pessoal, com a imputação de fatos ofensivos à honra”, afirmou o juiz. Cabe recurso ao TRE-SP. O R7 entrou em contato com a assessoria de Marçal. O espaço segue aberto para manifestações.