Marçal usa colete à prova de balas após presença de suposto homem armado em evento de campanha Um dos seguranças afirmou que suposto revólver estava escondido em embalagem de isopor Eleições 2024|Do R7 30/08/2024 - 17h12 (Atualizado em 30/08/2024 - 17h17 ) ‌



O coach e influenciador Pablo Marçal Edu Moraes/RECORD

Seguranças do candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal relataram nesta sexta-feira (30) terem abordado um grupo de três pessoas que estariam com uma arma de fogo durante uma carreata de Marçal na Zona Leste. Depois do episódio, Marçal decidiu usar um colete à prova de balas no evento de campanha.

Segundo a equipe de Marçal, o trio estaria com uma arma de fogo escondida em uma embalagem de isopor. Um dos seguranças disse que o grupo caminhava em direção ao candidato do PRTB quando foi abordado por um policial. Nesse momento, o trio teria sido questionado sobre o que carregava na embalagem. Depois, os três decidiram deixar o local.

Um dos seguranças afirmou, ainda, que na fuga uma das pessoas do trio teria tirado a suposta arma da embalagem de isopor e a colocado na cintura. Depois, ameaçado os seguranças para que não se aproximassem, visto que estava armado.

O trio teria recebido auxílio de uma quarta pessoa, que dirigia um carro, modelo Ford Ka, de cor prata. Não houve registro de feridos na carreata, e o candidato seguiu para outro compromisso de campanha.