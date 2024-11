MDB e PSD conquistam prefeituras de cinco capitais, cada; PT tem apenas uma PL elegeu representantes em quatro; emedebistas também ficaram com a maior quantidade de cadeiras em 2020 Eleições 2024|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 28/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/10/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

2º turno ocorreu nesse domingo em 15 capitais Marcelo Camargo/Agência Brasil - 21.9.2022

O MDB e o PSD são os partidos que mais elegeram prefeitos para as capitais nas eleições municipais de 2024. Terminado o segundo turno desse domingo (27), cada uma das legendas ficou com cinco cadeiras. Sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL foi o segundo partido com melhor resultado, ao lado do União Brasil, com quatro capitais, cada. O PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conquistou apenas uma prefeitura, a de Fortaleza (CE).

Avante, PSB e Republicanos também emplacaram apenas uma capital cada. Das 26 capitais que elegem prefeitos, 15 levaram a disputa ao segundo turno. Confira o levantamento completo na arte abaixo:

Prefeituras de capitais por partido em 2024

MDB: 5

PSD: 5

União Brasil: 4

PL: 4

PP: 2

PODE: 2

PT: 1

PSB: 1

Republicanos: 1

Avante: 1

No primeiro turno, em 6 de outubro, o MDB levou a melhor em duas capitais — Boa Vista (RR), com Arthur Henrique, e Macapá (AP), com Dr. Furlan. Na primeira etapa das eleições, o PSD conquistou o comando de três capitais — Florianópolis (SC), com Topázio Neto; Rio de Janeiro (RJ), com Eduardo Paes; e São Luís (MA), com Eduardo Braide.

‌



Eleições anteriores

Na comparação com o pleito municipal de 2020, o MDB manteve o desempenho: naquele ano, o partido também elegeu prefeitos em cinco capitais — nas eleições anteriores, em 2016, a sigla conquistou quatro.

O PSD mais do que dobrou a quantidade de prefeituras nas capitais neste ano. Em 2016 e em 2020, o partido venceu em duas capitais.

‌



Na penúltima eleição, o PT conseguiu eleger representante em apenas uma capital. Em 2020, o partido de Lula não conquistou nenhuma. Em 2016 e 2020, o PL de Bolsonaro não venceu em nenhuma capital, fazendo desse o melhor resultado de sua história.

Prefeituras de capitais por partido em 2020

MDB: 5

‌



Boa Vista Teresina Cuiabá Goiânia Porto Alegre

DEM (atual União): 4

Curitiba Florianópolis Salvador Rio de Janeiro

PSDB: 4

São Paulo Natal Palmas Porto Velho

PP: 2

João Pessoa Rio Branco

PSD: 2

Campo Grande Belo Horizonte

PSB: 2

Recife Maceió

PDT: 2

Aracaju Fortaleza

PSOL: 1

Belém

Cidadania: 1

Macapá

Avante: 1

Manaus

Republicanos: 1

Vitória

PODE: 1

São Luís

Prefeituras de capitais por partido em 2016

PSDB: 7

Maceió Manaus Belém Teresina Porto Velho Porto Alegre São Paulo

MDB: 4

Goiânia Cuiabá Boa Vista Florianópolis

PDT: 3

Fortaleza São Luís Natal

PSD: 2

Campo Grande João Pessoa

PSB: 2

Recife Palmas

Rede: 1

Macapá

DEM (atual União): 1

Salvador

PPS (atual Cidadania): 1

Vitória

PHS (atual Podemos): 1

Belo Horizonte

PMN: 1 (atual Mobiliza)

Curitiba

PRB: 1 (atual Republicanos)

Rio de Janeiro

PCdoB: 1

Aracaju

PT: 1

Rio Branco