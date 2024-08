MDB lança candidatura de Ricardo Nunes para a prefeitura de São Paulo Convenção ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado; governador Tarcísio de Freitas e ex-presidente Bolsonaro estavam presentes Eleições 2024|Do R7, em Brasília 03/08/2024 - 14h31 (Atualizado em 03/08/2024 - 15h08 ) ‌



Convenção do MDB-SP oficializa candidatura de Ricardo Nunes à prefeitura de SP Reprodução / RECORD

O MDB oficializou neste sábado (3) a candidatura do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para mais um mandato no Palácio do Anhangabaú. Nunes tentará se reeleger depois de ter assumido o cargo em decorrência da morte de Bruno Covas (PSDB) em 2021. Ao assumir o comando da cidade quatro meses após a posse da chapa vencedora das eleições em 2020, o ex-vereador governou a cidade por três anos e sete meses.

A convenção ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado. Estavam presentes na convenção que oficializou a candidatura do emedebista o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O PSOL confirmou Guilherme Boulos como candidato a prefeito e Marta Suplicy como vice durante uma convenção no último fim de semana, com participação do presidente Lula.

A economista Marina Helena entrou na disputa pelo Partido Novo. Pelo PSB, a deputada Tabata Amaral é a candidata ao Executivo municipal. Já pelo PSDB, o nome de José Luiz Datena foi confirmado durante uma convenção polêmica. Pablo Marçal deve ter a candidatura definida pelo PRTB no domingo (4).

As convenções são exigências da Justiça Eleitoral para registro das candidaturas, e devem ser realizadas até segunda-feira (5).

Apoio do Republicanos

O Republicanos oficializou na quinta-feira (1º) o apoio à reeleição Nunes. A confirmação da aliança com o atual prefeito da capital paulista ocorreu na convenção partidária municipal. O partido também oficializou os nomes dos pré-candidatos a vereadores no pleito. “Com muita satisfação, muita honra, muito prazer, homologamos o apoio desse partido à reeleição de Ricardo Nunes”, afirmou Marcos Pereira. Até o momento, outros três partidos declararam apoio à reeleição do atual prefeito: Solidariedade, Podemos e PP. O presidente também anunciou que “o Republicanos terá 40% da chapa de candidatos a vereadores mulheres”.

No discurso, Tarcísio afirmou que o partido fará uma “excelente eleição” em São Paulo. “Vai ser a maior eleição do estado de São Paulo”, disse.

Além do Republicanos e MDB a aliança reúne o apoio do PL, Podemos, Solidariedade, PP, PSD, Avante, Agir, PRD e Mobiliza.

Presidência da Câmara

O governador de São Paulo também aproveitou para destacar os feitos de Marcos Pereira no Congresso, e afirmou que a eleição do presidente nacional da legenda para presidir os trabalhos na Casa “não é um objetivo distante ou impossível”. “Desde que ele [Marcos Pereira] assumiu a direção do partido, ele só viu esse partido crescer. [...] Eleição após eleição, são mais vereadores, mais prefeitos, mais deputados estaduais e federais, e agora nós temos dois governadores.”, destacou.

Desistência

O União Brasil também deve se unir ao grupo nos próximos dias. Mais cedo, o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) anunciou que desistiu de concorrer à Prefeitura de São Paulo. Ele havia sido anunciado como pré-candidato do MBL (Movimento Brasil Livre) para o Executivo da cidade de São Paulo. “Não desisti de disputar a eleição, fui ‘desistido’. Fui sabotado pelo meu partido, por isso, não disputarei a eleição”, afirmou Kim em coletiva de imprensa na sede do MBL.