MDB oficializa Gabriel Azevedo como candidato à Prefeitura de Belo Horizonte Paulo Brant será o vice; partido realizou convenção neste sábado (27) e anunciou 42 nomes na disputa para o Legislativo Eleições 2024|Vinícius Rangel, da Record Minas 27/07/2024 - 12h39 (Atualizado em 27/07/2024 - 12h39 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Partido anunciou 42 nomes na disputa para o Legislativo Vinícius Rangel/RECORD Minas - 27/07/2024

O MDB (Movimento Democrático Brasileiro), realizou na manhã deste sábado (27), a convenção partidária em Belo Horizonte. A legenda confirmou o nome de Gabriel Azevedo para a disputa à prefeitura da capital. O vice será Paulo Brant, do PSB (Partido Socialista Brasileiro), que compõe a chapa.

O MDB também anunciou que terá 42 candidatos a vereador na capital. Atualmente, o partido conta com cinco parlamentares na Câmara Municipal de BH.

Gabriel disse estar feliz no MDB. “Não sou candidato biônico, não caminho sozinho. Essa é uma convenção dos Belo Horizontinos”, afirmou. “As minhas qualidades e meus defeitos estarão à disposição dessa cidade. Sou assim, intenso”, completou.

O encontro, que aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte, reuniu correligionários da sigla.

Publicidade

Segundo a legislação eleitoral, os partidos precisam realizar, entre os dias 20 de julho e 05 de agosto, as convenções partidárias para formalizar os nomes que irão disputar o pleito em outubro. Após as convenções, as legendas precisam fazer o registro das candidaturas até o dia 15 de agosto. No dia 16, começa a campanha eleitoral.

Gabriel Azevedo tem 38 anos é jornalista, publicitário e advogado. Foi eleito vereador da capital mineira pela primeira vez em 2016 e foi reeleito em 2020. Desde 2023 é o presidente do Legislativo municipal.