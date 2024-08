Menor cidade do Brasil, Serra da Saudade (MG) tem mais eleitores que moradores Município mineiro tem 833 habitantes e 1.294 pessoas aptas a votar nas Eleições 2024; especialista do TRE-MG explica o fenômeno Eleições 2024|Pablo Nascimento, do R7 02/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/08/2024 - 02h00 ) ‌



Serra da Saudade (MG) tem apenas 833 habitantes

Serra da Saudade, a 230 km de Belo Horizonte, carrega o título de cidade menos populosa do Brasil e um dado, no mínimo, curioso. O município tem mais eleitores que moradores.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o pequeno município cravado no interior de Minas Gerais tem apenas 833 habitantes. Já o TRE-MG (Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais) estima que a mesma cidade tem 1.294 eleitores.

Mas afinal, como isto é possível? Pablo Aragão Lima, secretário de eleições do TRE-MG, explica que o fenômeno acontece já que para a Justiça Eleitoral, o cidadão não precisa viver na cidade para ser eleitor.

“Existem outras características da vida da pessoa pelas quais ela pode ser entendida como pertencente àquela comunidade. Então, esse vínculo que caracteriza o domicílio eleitoral, ele pode surgir, por exemplo, por questões familiares, sociais, afetivas, comunitárias, patrimonial, econômico ou político, com lugar. Ou seja, o domicílio eleitoral permite uma maleabilidade maior do que o conceito de domicílio civil”, detalha o especialista.

Serra da Saudade também tem o menor número de eleitores em Minas Gerais, mas não tem o mesmo título quando se trata de nível nacional. O menor domicílio eleitoral do país é Borá, no interior de São Paulo. A cidade tem 1.094 votantes, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Quantos eleitores existem no Brasil?

De acordo com o TSE, em 2024, 155.912.680 pessoas estão aptas a votar em 2024. A maior parte do eleitorado é formada por mulheres, que representam 52% do total. São 81.806.914 mulheres votantes contra 74.076.997 homens. Em comparação ao último pleito municipal, em 2020, o número de eleitores cresceu 5,4%.

Os estados brasileiros com mais eleitores são:

• São Paulo - 34.403.609 eleitores (22%)

• Minas Gerais - 16.469.155 eleitores (10,5%)

• Rio de Janeiro - 13.033.929 (8,36%)

Conheça Serra da Saudade (MG), a cidade menos populosa do Brasil:

