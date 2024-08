Nunes tem 24,1% e Boulos, 21,9% das intenções de voto para Prefeitura de SP, diz pesquisa Paraná Pesquisas ouviu 1.500 pessoas entre os dias 19 e 22 de agosto; margem de erro é de 2,6 pontos percentuais Eleições 2024|Do R7, em Brasília 23/08/2024 - 11h47 (Atualizado em 23/08/2024 - 11h48 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Primeiro turno acontece no dia 6 de outubro Rovena Rosa/Agência Brasil - 7.8.23 e Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados 7.5.24

A mais recente pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta sexta-feira (23), mostra que o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), aparece com 24,1% das intenções de voto, e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) com 21,9% para o 1º turno das eleições municipais deste ano. O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro, e os eleitores podem voltar às urnas para um eventual segundo turno no dia 27 do mesmo mês. A Paraná Pesquisas ouviu 1.500 pessoas entre os dias 19 e 22 de agosto. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos. O estudo eleitoral tem nível de confiança de 95% e foi protocolada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o registro SP-06659/2024.

A lista, que considera o cenário estimulado — quando o eleitor é apresentado a uma lista de pré-candidatos —, aponta ainda Pablo Marçal (PRTB) em terceiro lugar, com 17,9% dos votos, e José Luiz Datena (PSDB) em quarto lugar, com 13,2%.

Cenário estimulado de intenção de votos - Paraná Pesquisas - 23/8/2024 Arte R7

Segundo turno

Segundo as normas eleitorais, o segundo turno pode ocorrer nas eleições para presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores dos estados e do Distrito Federal e para prefeitos e vice-prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores.

A pesquisa também apresentou cinco possíveis cenários de segundo turno:

‌



Nunes x Boulos

Possível cenário do 2º turno em SP - Paraná Pesquisas Arte R7

Boulos x Marçal

Possível cenário do 2º turno em SP - Paraná Pesquisas Arte R7

Nunes x Marçal

Possível cenário do 2º turno em SP - Paraná Pesquisas Arte R7

Nunes x Datena

Ricardo Nunes (MDB) - 52,5%

José Luiz Datena (PSDB) - 32,1%

Não sabe/Não respondeu - 4,1%

Nenhum/Branco/Nulo - 11,2%

Rejeição

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) tem o maior índice de rejeição, segundo a pesquisa. Nesta etapa, os entrevistados podiam citar mais de um nome.

Guilherme Boulos (PSOL) - 32,7%

Pablo Marçal (PRTB) - 25,7%

José Luiz Datena (PSDB) - 19,5%

Ricardo Nunes (MDB) - 15,4%

Bebeto Haddad (DC) - 13,5%

João Pimenta (PCO) - 12,7%

Tabata Amaral (PSB) - 11,7%

Marina Helena (Novo) - 10,8%

Altino Prazeres (PSTU) - 9,4%

Ricardo Senese (UP) - 8,1%

Não sabe/Não respondeu - 6%

Poderia votar em todos - 5,4%

Espontânea

Na pesquisa espontânea, na qual o entrevistador não apresenta uma lista com os candidatos, destaca-se o número de eleitores indecisos, com 41,7%. Entre os candidatos, Nunes e Boulos ocupam as 1ª e 2ª posições, respectivamente.

‌



Cenário espontâneo de intenções de votos - Paraná Pesquisas Arte R7

Aprovação

Governo Municipal

A gestão de Ricardo Nunes (MDB) é aprovada por 57,5% dos entrevistados e desaprovada por 38,8%. Segundo o estudo, 3,7% não souberam ou não opinaram.

Ótima - 5,8%

Boa - 32,9%

Regular - 31,8%

Ruim - 12,1%

Péssima - 15,8%

Não sabe/Não opinou - 1,5%

Governo Estadual

A pesquisa mostrou que 55,6% aprovam a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), enquanto 41,1% desaprovam. 3,3% dos entrevistados não souberam ou não opinaram.

Ótima - 15,7%

Boa - 24,7%

Regular - 29,7%

Ruim - 9,4%

Péssima - 18,4%

Não sabe/Não opinou - 2,1%

Governo Federal

O terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 51,5% e desaprovado por 45,6%. 2,9% dos entrevistados não souberam ou não opinaram.