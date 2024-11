Nunes tem 51,2%, e Boulos, 40,7%, no segundo turno de São Paulo (SP), diz pesquisa Levantamento foi realizado entre os dias 21 e 24 de outubro, com uma margem de erro de 2,6 pontos percentuais Eleições 2024|Do R7, em Brasília 26/10/2024 - 12h26 (Atualizado em 26/10/2024 - 12h38 ) twitter

Nunes e Boulos estão no 2º turno em São Paulo Montagem - Divulgação/Campanha Ricardo Nunes e Divulgação/Leandro Paiva

Candidato à reeleição para a Prefeitura de São Paulo (SP), Ricardo Nunes (MDB) aparece com 51,2% da intenção de votos para o segundo turno das eleições. Já Guilherme Boulos (PSOL) tem 40,7%. O levantamento é do Paraná Pesquisas e foi divulgado neste sábado (26). A pesquisa aponta para um total de 5,2% de votos nulos e brancos, enquanto 2,9% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

Os números são do levantamento estimulado, quando uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada aos eleitores. A pesquisa – registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-05333/2024 – ouviu 1.500 pessoas entre os dias 21 e 24 de outubro de 2024. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Veja resultado completo

Ricardo Nunes (MDB) - 51,2%

- 51,2% Guilherme Boulos (PSOL) - 40,7%

- 40,7% Branco/Nulo/Nenhum - 5,2%

- 5,2% Não sabe/Não respondeu - 2,9%

No levantamento espontâneo, quando não existe lista prévia, Nunes aparece com 38,5%, e Boulos com 32,9%. Não responderam 21,6% dos entrevistados, e 6,7% afirmaram que votariam em nulo ou branco. Além disso, 0,3% responderam com outros nomes.

Votos válidos

No cenário de votos válidos, quando se excluem os votos nulos/brancos e os eleitores indecisos, o atual prefeito aparece com 55,7%, e o deputado federal com 44,3%.

Votabilidade

A pesquisa também traz a votabilidade de cada um dos candidatos. Não votariam em Boulos 46.3% dos entrevistados, e 37,2% não votariam em Nunes. Confira os resultados completos:

Ricardo Nunes

Com certeza votaria: 37,9%

37,9% Poderia votar: 23,8%

23,8% Não votaria: 37,2%

37,2% Não conhece: 0,7%

0,7% Não sabe/Não respondeu: 0,4%

Guilherme Boulos

Com certeza votaria: 33,5%

33,5% Poderia votar: 18,5%

18,5% Não votaria: 46,3%

46,3% Não conhece: 0,9%

0,9% Não sabe/Não respondeu: 0,9%