Para zerar fila do SUS, Boulos propõe ‘Poupatempo da Saúde’ com estratégia do ‘Mais Médicos’ Em entrevista ao R7, candidato à Prefeitura de São Paulo fala ainda em dobrar efetivo da GCM contra roubo de celular Eleições 2024|Vivian Masutti, do R7 21/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) Edu Moraes/RECORD

Deputado federal pelo PSOL e candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, 42 anos, afirma contar com a parceria com o governo federal ao sintetizar sua proposta para zerar a fila do Sistema Único de Saúde municipal — levantamento recente mostra que há ao menos 450 mil pessoas na espera por consulta ou exames.

“Minha principal ideia é o Poupatempo da Saúde. Vão ser 16 unidades, espalhadas pela periferia da cidade, onde vai ter um centro diagnóstico, com tomografia e ressonância, e consultas com especialistas”, afirmou Boulos, em conversa com o R7, antes de participar de sabatina no programa Balanço Geral, da RECORD, nesta terça-feira (20).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para isso, o candidato quer contratar mais profissionais da saúde, a exemplo do programa ‘Mais Médicos’, lançado em 2013 pelo governo Dilma Rousseff (PT), com o objetivo de levar atendimento a municípios do interior do país e à periferia das metrópoles.

A ideia, contudo, é priorizar médicos brasileiros, com “remuneração correta e fazendo um contrato de trabalho que seja atraente”, segundo o deputado. Enquanto o programa federal tem como foco clínicos gerais e médicos da família, a proposta do candidato é contratar especialistas.

‌



Conheço essa realidade dentro de casa. Um exame na hora certa é decisivo para salvar uma vida (Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL)

“O Poupatempo da Saúde vai reduzir muito o tempo de espera. O padrão de atendimento será com hora certa. Chegou lá, consulta marcada para 9h30 da manhã, vai fazer seu atendimento às 9h30 da manhã”, diz Boulos.

“Sou filho de pais médicos, que trabalham há 40 anos no SUS. Conheço essa realidade dentro de casa. Um exame na hora certa é decisivo para salvar uma vida”, completa o candidato, que é formado em filosofia e tem mestrado em psiquiatria pela Universidade de São Paulo.

‌



Roubo de celular: problema crônico

Questionado sobre como agirá contra as quadrilhas que operam na cidade roubando celular — 20 aparelhos foram roubados ou furtados por hora na capital no mês de junho, segundo a Secretaria de Segurança Pública —, o deputado cita o exemplo da Secretaria de Segurança do Piauí. Lá, o governo criou um projeto que recuperou mais de 8.000 aparelhos, em um ano e meio, com a ajuda de um sistema que rastreia o número de registro e permite a sua localização.

“Primeiro, quero dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, que está muito defasada. Fazer um mapa das regiões onde há a maior incidência de crime e colocar a guarda lá”, diz o candidato — hoje, a capital possui 7.039 agentes, de acordo com dados da própria prefeitura.

‌



“O segundo passo é uma força-tarefa para mexer na receptação. Vamos reduzir muito o roubo de celular se estagnar o mercado do crime. As pessoas roubam porque têm para quem vender. E aí é papel da prefeitura: fiscalizar onde tem roubo, onde tem revenda de celular quebrado. E pegar pesado: na primeira abordagem, já dá uma multa pesada. Na segunda, é fechamento do comércio, cassação de alvará, para estagnar o mercado do crime e do roubo”, fala Boulos.

Vamos reduzir muito o roubo de celular se estagnar o mercado do crime. As pessoas roubam porque têm para quem vender (Guilherme Boulos)

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nascido e criado em São Paulo (SP), Boulos já atuou como educador da rede pública. Foi coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto e candidato à Presidência da República em 2018. Em 2020, perdeu a disputa à Prefeitura de São Paulo para Bruno Covas (1980-2021). Em 2022, elegeu-se deputado federal pela capital.

Confira o cronograma das sabatinas do Balanço Geral:

Terça-feira (13): José Luiz Datena (PSDB): confira a entrevista ao R7 e assista à íntegra

Quinta-feira (15): Tabata Amaral (PSB): confira a entrevista ao R7 e assista à íntegra

Sexta-feira (16): Marina Helena (Novo): confira a entrevista ao R7 e assista à íntegra

Terça-feira (20): Guilherme Boulos (PSOL): assista à íntegra

Quinta-feira (22): Ricardo Nunes (MDB)

Sexta-feira (23): Pablo Marçal (PRTB)

As sabatinas também serão exibidas, simultaneamente, no R7.com e no PlayPlus.

Acompanhe o Balanço Geral, que vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.