Partidos vão repassar recursos para negros e mulheres no início de setembro Prazo definido por lei para a transferência é 30 de agosto, mas dinheiro só vai estar disponível aos candidatos no mês que vem Eleições 2024|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 26/08/2024 - 17h36 (Atualizado em 26/08/2024 - 17h42 ) ‌



Partidos terão prazo maior para repassar recursos Alejandro Zambrana/Secom/TSE - 27.9.2022

Negros e mulheres que serão candidatos nas eleições municipais deste ano só receberão recursos do fundo eleitoral no início de setembro. Apesar de a legislação eleitoral definir que o repasse aconteça até 30 de agosto do ano da eleição, a distribuição será feita fora do prazo após um pedido de partidos políticos à presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia.

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), se reuniu com a ministra nesta segunda-feira (26) e explicou à imprensa que o dinheiro vai estar nas contas de cada partido até o dia 30 de agosto com a definição de quanto deve ser destinado às candidaturas de negros e mulheres. Segundo ela, só depois as agremiações vão transferir os recursos.

“Houve o entendimento de que o repasse para as candidaturas pretas e pardas e também para as mulheres têm que se dar até o dia 30 nas contas nacionais dos partidos. E, não necessariamente, para cada candidato, porque operacionalmente isso seria muito difícil. Então, estando nas contas nacionais, dividido nos quatro quadrantes, recurso para homens brancos, recurso para homens negros, recurso para as mulheres negras, recurso para as mulheres brancas, está cumprido o prazo do dia 30″, comentou.

A deputada afirmou que os partidos garantiram o compromisso de fazer o repasse às candidaturas “o mais rápido possível”. “Nós temos o entendimento, inclusive junto com a ministra, de que essa data seria por volta do dia 8 de setembro”, afirmou.

“Fazer essa divisão é muita coisa, há milhares de candidatos. Tem que separar as negras de pardas, e isso não é feito com rapidez. Muitos candidatos ainda estão em processo de abrir contas”, disse Gleisi.

Do total de 456.310 candidaturas registradas para as eleições de 2024, 155 mil são de mulheres e 301,3 mil, são de homens.

Entre as candidatas mulheres, 80.645 declararam ser negras. Entre os homens, 159.942 informaram ser negros.