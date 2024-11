Pesquisa aponta que Nunes tem 57% dos votos válidos contra 43% de Boulos em São Paulo Levantamento ouviu mais de 2.000 pessoas e foi realizado entre sexta-feira (25) e sábado (26); segundo turno ocorre neste domingo Eleições 2024|Do R7, em Brasília 26/10/2024 - 18h30 (Atualizado em 26/10/2024 - 19h36 ) twitter

Ricardo Nunes e Guilherme Boulos disputam segundo turno à Prefeitura de São Paulo Reprodução/RECORD

Pesquisa divulgada pelo Datafolha neste sábado (26), às vésperas do segundo turno das eleições municipais, aponta que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 57% dos votos válidos (quando são excluídos os nulos e brancos) na disputa pela Prefeitura de São Paulo, contra 43% do adversário, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

A pesquisa estimulada apresentou aos eleitores os nomes dos candidatos. Nesse caso, Nunes tem 48% dos votos e Boulos, 37%. Os brancos e nulos somam 12%, e 3% responderam que estão indecisos.

No cenário espontâneo, em que os nomes não são apresentados, 39% responderam que votariam em Nunes, contra 32% de Boulos. Segundo a pesquisa, 4% afirmaram que votariam no candidato que representa o número 15, enquanto 2% disseram que votariam no candidato de número 50. Os brancos e nulos correspondem por 9% e não sabem, 11%.

O levantamento, feito pelo Datafolha, ouviu 2.052 eleitores e foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-01690/2024. A pesquisa, realizada na sexta-feira (25) e neste sábado (26), tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Além disso, o instituto questionou os eleitores sobre a decisão de voto. Entre os entrevistados, 91% afirmaram que estão totalmente decididos a votar em Boulos, contra 89% de Nunes. O índice de rejeição de Boulos está em 52%, e o de Nunes, 37%.