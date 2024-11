Pesquisa mostra que Noman tem 53% dos votos válidos contra 47% de Engler em Belo Horizonte Levantamento foi realizado nos dias 25 e 26 de outubro e ouviu 1.674 eleitores; segundo turno ocorre neste domingo (27) Eleições 2024|Do R7, em Brasília 26/10/2024 - 19h08 (Atualizado em 26/10/2024 - 19h35 ) twitter

Fuad Noman e Bruno Engler estão no 2º turno em BH Maria Luiza Reis/R7/22.10.2024

Pesquisa divulgada pelo Datafolha neste sábado (26), às vésperas do segundo turno das eleições municipais, aponta que o prefeito Fuad Noman (PSD) tem 53% dos votos válidos (quando são excluídos os nulos e brancos) para a Prefeitura de Belo Horizonte, contra 47% do adversário, o deputado estadual Bruno Engler (PL).

A pesquisa estimulada apresentou aos eleitores os nomes dos candidatos. Nesse caso, Noman tem 48% dos votos e Engler, 42%. Os brancos e nulos somam 7%, e 4% responderam que não sabem.

No cenário espontâneo, em que os nomes não são apresentados, 37% responderam que votariam em Noman, contra 28% de Engler. Segundo a pesquisa, 6% afirmaram que votariam no candidato que representa o número 22, enquanto 4% disseram que votariam no candidato de número 55. Os brancos e nulos correspondem por 7% e não sabem, 16%.

O levantamento, feito pelo Datafolha, ouviu 1.674 eleitores e foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-01286/2024. A pesquisa, realizada nos dias 25 e 26 de outubro, tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.