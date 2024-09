PF prende marido de deputada de Roraima com R$ 500 mil para supostos crimes eleitorais Além do empresário foram presos na operação uma advogada, dois policiais militares e duas outras pessoas Eleições 2024|Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília 10/09/2024 - 12h54 (Atualizado em 10/09/2024 - 13h07 ) ‌



PF encontrou R$ 500 mil com marido de deputada Helena da Asatur Divulgação / Polícia Federal - 10.9.2024

A Polícia Federal prendeu na segunda-feira (9) o empresário Renildo Lima, marido da deputada federal Helena da Asatur (MDB), portando R$ 500 mil e material de campanha de um vereador candidato a reeleição. Também foram presos na operação uma advogada, dois policiais militares e duas outras pessoas.

Segundo a PF, os suspeitos foram detidos pela prática de crimes eleitorais e associação criminosa armada.

O R7 entrou em contato com a assessoria da parlamentar e não obteve retorno até a publicação desta reportagem. Também foi feito contato com a Polícia Militar de Roraima para posicionamento quanto aos policiais presos. O espaço segue aberto.

Em nota, a Polícia Federal informa que “após receber informações enviadas pelo Disque-Denúncia, a equipe policial abordou dois veículos que circulavam em Boa Vista. Durante a busca, foram encontrados R$ 500 mil, material de campanha e documentos que confirmavam o destino do dinheiro apreendido. Os policiais militares, que estavam de folga, realizavam a segurança particular dos envolvidos e dos bens”. A Polícia Federal reiterou também o “compromisso em atuar com rigor na repressão aos crimes eleitorais”.

‌