PL vai expulsar deputado que participou de evento em apoio a candidato do PT em Fortaleza Júnior Mano (PL-CE) diz ser 'vítima de perseguição' e declarou voto em Evandro Leitão (PT) Eleições 2024|Rute Moraes, do R7, em Brasília 18/10/2024 - 18h54 (Atualizado em 18/10/2024 - 23h51 )

Deputado diz ser ‘vítima de perseguição’ e declarou voto em Evandro Leitão (PT) Reprodução/Instagram

O presidente nacional do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, disse nesta sexta-feira (18) que o partido vai expulsar o deputado federal Júnior Mano (PL-CE). A ação ocorre dois dias depois de o parlamentar organizar um encontro com 41 prefeitos em apoio ao candidato do PT na capital do Ceará, Fortaleza, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão.

“Vai ser expulso, não entendo como foi fazer isso, não podemos perder apoio e o nosso pessoal não aceita esse tipo de comportamento”, disse Valdemar ao R7. Na capital cearense, o candidato do PL à prefeitura, deputado federal André Fernandes, está no segundo turno disputando contra Leitão.

Conforme Valdemar, o presidente estadual do partido, deputado estadual Carmelo Neto, comunicou Júnior nesta tarde. Nas redes sociais, o deputado federal reiterou apoio ao petista, disse que sofre “perseguição” e que o pedido para sua expulsão partiu do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Votei em Bolsonaro em 2022 e, quando o bolsonarismo é contrariado, sempre é tratado dessa forma de ingratidão. Expus meus pensamentos, e decidi o que é o melhor pra capital, sou vítima de perseguição! [Sic] O partido estão acima das pessoas, por isso irei de Evandro Leitão”, escreveu Júnior nas redes sociais.

O deputado disse ainda ter recebido a notícia de sua expulsão com “surpresa”, mas que tem “respeito, gratidão e lealdade” a Valdemar. Além disso, que vota no petista, pois considera que ele seja o “melhor para Fortaleza” e que tem “capacidade” de atender as pessoas mais necessitadas.

No encontro com o candidato do PT, participaram ainda lideranças do partido no estado, como o governador Elmano de Freitas e o ministro da Educação, Camilo Santana.

No ano passado, o PL expulsou o deputado federal Yuri do Paredão (CE), que posou ao lado de ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva “fazendo o L”, símbolo de apoio ao petista.