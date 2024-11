Porto Velho (RO): Léo Moraes (Podemos) lidera nos votos válidos com 59,6% no 2º turno Na capital de Rondônia, Mariana Carvalho (União Brasil) aparece em pesquisa com 40,4%, considerando apenas os votos válidos Eleições 2024|Do R7 22/10/2024 - 13h10 (Atualizado em 22/10/2024 - 15h06 ) twitter

Mariana Carvalho e Léo Moraes disputam o segundo turno em Porto Velho (RO) TSE/Divulgação

Léo Moraes (Podemos), candidato à Prefeitura de Porto Velho (RO), tem 59,6% das intenções de votos válidos no segundo turno das eleições 2024. A adversária dele, Mariana Carvalho (União Brasil), aparece com 40,4%. Nesse caso, os votos brancos e nulos são descartados. Os dados, divulgados na segunda-feira (21), vieram de pesquisa da Futura Inteligência, encomendada pela empresa 100% Cidades.

No levantamento espontâneo, quando não se apresenta o nome dos candidatos aos entrevistados, Moraes surge com 51,2%, enquanto Mariana tem 34,1%. Brancos e nulos são 3,9%, e indecisos, 10%.

Na pesquisa estimulada, o candidato do Podemos é apontado por 54,3% do eleitorado. Já a representante do União Brasil vem com 36,8%. Brancos e nulos são 3%, e indecisos, 5,9%.

Confira abaixo:

Pesquisa sobre o 2º turno em Porto Velho (votos válidos) Futura Inteligência/100% Cidades





‌



Pesquisa para o segundo turno em Porto Velho (espontânea) Futura Inteligência/100% Cidades





Pesquisa de segundo turno para Porto Velho (estimulada) Futura Inteligência/100% Cidades

A pesquisa está registrada no TSE sob o número RO-04144/2024 e coletou dados entre os dias 15 e 17 de outubro. O levantamento ouviu 600 eleitores e tem um grau de confiança de 95%, com uma margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. A técnica de abordagem usada foi a CATI (Entrevista telefônica assistido por computador).

‌



Pesquisa sobre esferas do governo

A pesquisa também traz números sobre as esferas de governo. O governo federal, por exemplo, é ótimo/bom para 28,5%, enquanto 35,4% apontam como regular, e 33,4% dizem ser ruim/péssimo. Sobre o presidente Lula, 30,5% avaliam com ótimo/bom; 22% como regular, e 44,3% como ruim/péssimo.

Já o governo de Rondônia aparece como ótimo/bom para 36,4%; regular para 42,6%; e ruim/péssimo para 19,9%. O governador Marcos Rocha (União Brasil) apresenta 37,9% para ótimo/bom; 36,8% para regular; e 23,1% ruim/péssimo.

Por fim, a Prefeitura de Porto Velho é classificada como ótima/boa para 44,2%; regular para 32,6%; e ruim/péssima para 21%. Quanto ao prefeito Hildon Chaves (União Brasil), 49,8% avaliam como ótimo/bom; 30,1% como regular; e 17,4% como ruim/péssimo.