Prefeita eleita em Santo Antônio do Descoberto quer melhorar infraestrutura e economia local Jessica do Premium disse que cidade 'não é atrativa' e sofre com falta de investidores e empresas locais Eleições 2024|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 22/10/2024 - 18h09 (Atualizado em 22/10/2024 - 18h15 )

Jessica é a primeira prefeita da história da cidade do Entorno

A prefeita eleita de Santo Antônio do Descoberto (GO), Jessica do Premium (União Brasil), disse nesta terça-feira (22) que vai investir em infraestrutura para impulsionar a economia do município. Em entrevista à RECORD Brasília, ela destacou que a cidade é carente de empresas, e isso gera uma “reação em cadeia”. “Se a gente não investe na infraestrutura, não gera emprego, a gente não melhora a arrecadação. Então, temos menos investimento na saúde e na educação”, disse.

Jessica vai ser a primeira mulher da história a assumir a prefeitura do município. Durante a sua gestão, ela quer priorizar a educação e a saúde. Para isso, pretende buscar parcerias com deputados para melhorar o desempenho da cidade.

“A equipe [de educação] que tem em Santo António faz o que é possível fazer, mas precisamos investir na infraestrutura. Saúde, também. Nós precisamos emergencialmente de muito investimento. Hoje, quase todos os procedimentos têm que ser mandados para fora de Santo Antônio, porque nós não temos condições de fazer”, destacou.

Quem é Jessica do Premium

Nascida em Uberaba (MG), Jessica Aparecida Ribeiro Gomes, conhecida como Jessica do Premium, estreou na política neste ano. Ela é da coligação “Com União SAD Pode Mais” (União, Republicanos, MDB, Podemos, PL, PRD, PSD, Avante, Solidariedade). A candidata tem como vice Alexandre de Jesus (MDB).

*Sob supervisão de Leonardo Meireles